Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Простой способ отпугнуть комаров и ос из вашей террасы с помощью кофейной гущи
Лайнеры на карантине: что за вирус портит отпуск тысячам туристов
Не Майами и не Орландо: этот город во Флориде неожиданно стал туристической сенсацией 2025 года — чем он покорил путешественников
50 тысяч и прощай: где скрыта главная беда китайских коробок
Масло или маргарин: диетолог раскрыла главный секрет выбора полезного продукта!
Микролуние на подходе: что нас ждёт в ночь с 12 на 13 мая
Секреты выбора сухого шампуня, который не испортит волосы: что не пишут на этикетке
Арендный вопрос: эксперты спорят, как сделать социальное жильё доступным для россиян
Забудьте о падениях навсегда: вот почему пожилым людям важно тренироваться

Этот скрытый враг в постели портит сон — особенно тем, кто спит на боку

1:50
Здоровье

Сон на боку — любимая поза многих взрослых. Она помогает при храпе, изжоге, болях в спине и даже улучшает осанку. Но всё это может быть перечёркнуто одним фактором — неправильно подобранной подушкой.

Сон
Фото: freepik.com by gpointstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сон

По словам Лизы Артис из Британского общества сна, именно из-за неподходящей подушки 35% людей просыпаются ночью и не могут снова уснуть. "Чтобы позвоночник оставался в правильном положении, нужно подбирать подушку под вашу позу сна", — объясняет специалист. — "Боковым спящим необходима высокая, упругая подушка, чтобы компенсировать разницу между плечом и головой".

Подушка или… диванная подушка

Среди молодёжи набирает популярность странная привычка — спать не на подушке, а на диванных или дорожных вариантах. 25% молодых британцев признались, что именно так и делают. Но такие заменители часто оказываются слишком мягкими или, наоборот, жёсткими, перегреваются и совсем не подходят для сна.

"Научные данные подтверждают: недостаточная поддержка головы и шеи ночью ведёт к смещению позвоночника, боли в шее и снижению качества сна", — предупреждает Лиза Артис.

Она рекомендует выбирать подушки, которые соответствуют форме тела:

"Высоким и крупным людям подойдёт более плотная подушка, а миниатюрным — мягче и ниже. Обязательно пробуйте разные варианты и следите, чтобы шея и верхняя часть спины были на одной линии", — дополнила эксперт.

Подушка стандартного размера — 50x75 см, но если важна форма, можно выбрать европейскую квадратную модель 65x65 см.

Уточнения

Поду́шка - постельная принадлежность, предназначена для поддержки головы лежащего человека во время сна.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Смитиенко Анна
Врач-терапевт, пульмонолог
Сейчас читают
Собаки умеют одно, что до сих пор не всегда удаётся людям
Домашние животные
Собаки умеют одно, что до сих пор не всегда удаётся людям Аудио 
Солнце сквозь иллюминаторы: 14-часовой рейс превратился в кошмар из-за сломанной системы затемнения
Туризм
Солнце сквозь иллюминаторы: 14-часовой рейс превратился в кошмар из-за сломанной системы затемнения Аудио 
Юность, которую прятали: как самый красивый микроавтобус СССР оказался игрушкой для элиты
Авто
Юность, которую прятали: как самый красивый микроавтобус СССР оказался игрушкой для элиты
Популярное
Сколько раз в день кормить кошку — и почему это важнее, чем кажется

Как часто нужно кормить кошку? Всё зависит от её возраста, активности и здоровья. Рассказываем, как выбрать режим, который сделает питомца счастливым.

Сколько раз в день кормить кошку — и почему это важнее, чем кажется
Джиган сделал Самойловой необычный подарок в день её рождения
Джиган сделал Самойловой необычный подарок в день её рождения
Юность, которую прятали: как самый красивый микроавтобус СССР оказался игрушкой для элиты
Не просто милый цветочек: что нужно знать, прежде чем сажать подснежники в саду
Президент Финляндии Стубб решил учить Украину, как строить отношения с Россией Андрей Николаев На грани войны и мира: как Израиль и США остановились в шаге от удара по Ирану Юрий Бочаров Платные места в вузах теперь будет распределять Минобразования. Станет лучше или хуже? Любовь Степушова
Машина вроде новая, а двигатель уже стонет — причина может быть в одной функции
Уникальное зрелище в Гоясе: этот заповедник прячет одно из самых загадочных природных явлений
Океан больше не подчиняется законам: открытие, которое может изменить климат всей планеты
Океан больше не подчиняется законам: открытие, которое может изменить климат всей планеты
Последние материалы
Простой способ отпугнуть комаров и ос из вашей террасы с помощью кофейной гущи
Лайнеры на карантине: что за вирус портит отпуск тысячам туристов
Не Майами и не Орландо: этот город во Флориде неожиданно стал туристической сенсацией 2025 года — чем он покорил путешественников
50 тысяч и прощай: где скрыта главная беда китайских коробок
Масло или маргарин: диетолог раскрыла главный секрет выбора полезного продукта!
Микролуние на подходе: что нас ждёт в ночь с 12 на 13 мая
Секреты выбора сухого шампуня, который не испортит волосы: что не пишут на этикетке
Арендный вопрос: эксперты спорят, как сделать социальное жильё доступным для россиян
Забудьте о падениях навсегда: вот почему пожилым людям важно тренироваться
Вот как вернуть ковру свежесть без химчистки — простые шаги
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.