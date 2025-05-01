Этот скрытый враг в постели портит сон — особенно тем, кто спит на боку

1:50 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Сон на боку — любимая поза многих взрослых. Она помогает при храпе, изжоге, болях в спине и даже улучшает осанку. Но всё это может быть перечёркнуто одним фактором — неправильно подобранной подушкой.

Фото: freepik.com by gpointstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сон

По словам Лизы Артис из Британского общества сна, именно из-за неподходящей подушки 35% людей просыпаются ночью и не могут снова уснуть. "Чтобы позвоночник оставался в правильном положении, нужно подбирать подушку под вашу позу сна", — объясняет специалист. — "Боковым спящим необходима высокая, упругая подушка, чтобы компенсировать разницу между плечом и головой".

Подушка или… диванная подушка

Среди молодёжи набирает популярность странная привычка — спать не на подушке, а на диванных или дорожных вариантах. 25% молодых британцев признались, что именно так и делают. Но такие заменители часто оказываются слишком мягкими или, наоборот, жёсткими, перегреваются и совсем не подходят для сна.

"Научные данные подтверждают: недостаточная поддержка головы и шеи ночью ведёт к смещению позвоночника, боли в шее и снижению качества сна", — предупреждает Лиза Артис.

Она рекомендует выбирать подушки, которые соответствуют форме тела:

"Высоким и крупным людям подойдёт более плотная подушка, а миниатюрным — мягче и ниже. Обязательно пробуйте разные варианты и следите, чтобы шея и верхняя часть спины были на одной линии", — дополнила эксперт.

Подушка стандартного размера — 50x75 см, но если важна форма, можно выбрать европейскую квадратную модель 65x65 см.

Уточнения

Поду́шка - постельная принадлежность, предназначена для поддержки головы лежащего человека во время сна.

