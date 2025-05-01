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Сигналы тревоги: что на самом деле означает отёк пальцев и ноющая боль в коленях

2:03
Здоровье

Если по утрам суставы словно "заржавели", а к вечеру ноги отекают — это может быть не просто возраст. Часто за этими симптомами стоит серьёзное заболевание, о котором почти не говорят — ревматоидный артрит.

Руки
Фото: commons.wikimedia.org by Luisfi, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Руки

Это аутоиммунная болезнь: иммунитет по ошибке атакует собственные ткани, провоцируя воспаление. Суставы опухают, болят, теряют подвижность, а со временем деформируются. Без лечения поражаются и кости, и связки.

Не только суставы страдают

Мало кто знает, что воспаление может затронуть не только суставы, но и сердце, лёгкие, глаза и даже сосуды. Чем раньше начнётся лечение, тем меньше шансов на осложнения.

Симптомы неочевидны

Болезнь часто начинается исподтишка: вялость, лёгкая температура, похудение, утренняя скованность и опухшие пальцы. Позже появляется симметричная боль и ограничение движений.

Кто в группе риска

Больше подвержены женщины, особенно в возрасте 40-60 лет, но болеть могут и мужчины, и дети. К примеру, актрису Кэтлин Тёрнер диагноз настиг в зените карьеры, а гольфистка Кристи Макферсон столкнулась с ним в детстве.

Что влияет на развитие

  • Курение - серьёзный фактор риска, который усугубляет течение болезни.

  • Стресс - ослабляет иммунитет и провоцирует вспышки воспаления.

  • Бактерии кишечника - доказана связь между дисбалансом микрофлоры и артритом.

Важны мелочи: от зубов до рыбы

Невоспалённые дёсны снижают риск осложнений, а жирная рыба с омега-3 уменьшает симптомы. Регулярная физическая активность и изменение образа жизни также играют огромную роль.

Время работает против

Чем дольше откладывать лечение, тем выше риск деформаций и инвалидности. Потому важно распознать болезнь сразу — и не ждать, что "само пройдёт".

Уточнения

Суста́вы (лат. articulatio) — подвижные соединения костей скелета, разделённых щелью, покрытые синовиальной оболочкой и суставной сумкой.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Рогов Илья
Врач травматолог-ортопед
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