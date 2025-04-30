Сладкое и снеки стали главными убийцами людей за год

Употребление газировки, снеков, полуфабрикатов связано с ростом риска преждевременной смерти. Такой вывод сделали бразильские учёные, проанализировав данные свыше 240 тысяч человек.
В этих продуктах мало цельных ингредиентов, из делают из дешевого сырья и обрабатывают синтетическими добавками. Риск смерти из-за них растет на 3% при каждом употреблении у людей в возрасте от 30 до 69 лет.
Кстати, около 55 процентов среднего рациона взрослого американца приходится на ультраобработанные продукты.
Чи́псы (амер. англ. chips, от chip — тонкий кусочек) — закуска, представляющая собой тонкие ломтики картофеля (в британском английском chips — картофель фри, чипсы — crisps), реже — других корнеплодов (например, топинамбура) или различных плодов, как правило, обжаренных в масле (фритюре).
В самом сердце океана скрывается древний мир и новая угроза: что нашли учёные в глубинах Большой Голубой Дыры?