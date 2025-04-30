Сладкое и снеки стали главными убийцами людей за год

0:40 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Употребление газировки, снеков, полуфабрикатов связано с ростом риска преждевременной смерти. Такой вывод сделали бразильские учёные, проанализировав данные свыше 240 тысяч человек.

Фото: commons.wikimedia.org by Somian, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Чипсы

В этих продуктах мало цельных ингредиентов, из делают из дешевого сырья и обрабатывают синтетическими добавками. Риск смерти из-за них растет на 3% при каждом употреблении у людей в возрасте от 30 до 69 лет.

Кстати, около 55 процентов среднего рациона взрослого американца приходится на ультраобработанные продукты.

Уточнения

Чи́псы (амер. англ. chips, от chip — тонкий кусочек) — закуска, представляющая собой тонкие ломтики картофеля (в британском английском chips — картофель фри, чипсы — crisps), реже — других корнеплодов (например, топинамбура) или различных плодов, как правило, обжаренных в масле (фритюре).

