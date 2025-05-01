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Шашлык без вреда для талии: как не набрать лишнего на пикнике

2:40
Здоровье

Пикник с шашлыком — одно из главных весенних удовольствий. Но и один из главных источников "внезапных" лишних калорий. Как избежать переедания и при этом не чувствовать себя обделённым?

шашлык
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Shashlik.jpg by Игоревич
шашлык

Выбираем мясо с умом

Не все мясо одинаково калорийно. Если хотите по-настоящему лёгкий шашлык, выбирайте:

  • Куриное филе без кожи: всего 120 ккал на 100 г.
  • Индейку: также отличная альтернатива.
  • Свинину? Только корейку: в ней около 170 ккал на 100 г. А вот жирная грудинка потянет на 380 ккал.

Маринад — не майонез

Хороший маринад не обязан быть жирным. Вместо калорийного майонеза используйте:

  • Репчатый лук: содержит фермент, размягчающий мясо.
  • Киви или ананас: натуральные фруктовые кислоты делают мясо нежнее.
  • Специи и лимонный сок: дадут аромат и вкус без лишнего жира.

Зачем отказываться от майонеза? Даже одна столовая ложка — это +100 ккал. А в жару он ещё и превращается в источник трансжиров.

Напитки и соусы: в чём подвох

  • Газировка и соки: 90-100 ккал на стакан. Лучше пить воду, несладкий чай или минералку.
  • Кетчуп: 30 ккал на ложку.

Лучше заменить на:

  • Аджику: всего 11 ккал;
  • Горчицу: 15 ккал.

Хлеб или не хлеб

  • 2 кусочка белого хлеба: это уже 130 ккал.
  • Лаваш: он калорийнее, чем кажется — до 250 ккал на 100 г.
  • Альтернатива: цельнозерновой хлеб: в нём больше клетчатки и пользы.

Как сделать пикник полезнее

Контроль порции

  • 200 г мяса — это половина шампура, и этого достаточно.

Гарвардская тарелка в поле

  • Половина тарелки — овощи и зелень.
  • Треть — мясо или рыба.
  • Ещё треть — картофель или бобовые.

Ешьте овощи

  • Клетчатка насытит и улучшит пищеварение. Пример: перец, шпинат и картофелина дадут около 6 г клетчатки.

Двигайтесь

  • Прогулка или игра в мяч после еды поможет переварить пищу и сжечь часть калорий.

Выбирайте нежирное мясо, откажитесь от майонеза, сладких напитков и белого хлеба. Не забывайте про овощи, разумные порции и активность после еды. Так вы сможете наслаждаться шашлыком без последствий для фигуры.

Уточнения

Шашлы́к (крымскотат. шишлик, от шиш - вертел) — изначально блюдо стран Западной и Центральной Азии, Кавказа, из кусочков мяса (например, баранины).

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Варнель Ольга
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