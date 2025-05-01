Шашлык без вреда для талии: как не набрать лишнего на пикнике

Пикник с шашлыком — одно из главных весенних удовольствий. Но и один из главных источников "внезапных" лишних калорий. Как избежать переедания и при этом не чувствовать себя обделённым?
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Shashlik.jpg by Игоревич
шашлык
Выбираем мясо с умом
Не все мясо одинаково калорийно. Если хотите по-настоящему лёгкий шашлык, выбирайте:
Куриное филе без кожи: всего 120 ккал на 100 г.
Индейку: также отличная альтернатива.
Свинину? Только корейку: в ней около 170 ккал на 100 г. А вот жирная грудинка потянет на 380 ккал.
Маринад — не майонез
Хороший маринад не обязан быть жирным. Вместо калорийного майонеза используйте:
Репчатый лук: содержит фермент, размягчающий мясо.
Киви или ананас: натуральные фруктовые кислоты делают мясо нежнее.
Специи и лимонный сок: дадут аромат и вкус без лишнего жира.
Зачем отказываться от майонеза? Даже одна столовая ложка — это +100 ккал. А в жару он ещё и превращается в источник трансжиров.
Напитки и соусы: в чём подвох
Газировка и соки: 90-100 ккал на стакан. Лучше пить воду, несладкий чай или минералку.
Кетчуп: 30 ккал на ложку.
Лучше заменить на:
Аджику: всего 11 ккал;
Горчицу: 15 ккал.
Хлеб или не хлеб
2 кусочка белого хлеба: это уже 130 ккал.
Лаваш: он калорийнее, чем кажется — до 250 ккал на 100 г.
Альтернатива: цельнозерновой хлеб: в нём больше клетчатки и пользы.
Как сделать пикник полезнее
Контроль порции
200 г мяса — это половина шампура, и этого достаточно.
Гарвардская тарелка в поле
Половина тарелки — овощи и зелень.
Треть — мясо или рыба.
Ещё треть — картофель или бобовые.
Ешьте овощи
Клетчатка насытит и улучшит пищеварение. Пример: перец, шпинат и картофелина дадут около 6 г клетчатки.
Двигайтесь
Прогулка или игра в мяч после еды поможет переварить пищу и сжечь часть калорий.
Выбирайте нежирное мясо, откажитесь от майонеза, сладких напитков и белого хлеба. Не забывайте про овощи, разумные порции и активность после еды. Так вы сможете наслаждаться шашлыком без последствий для фигуры.
Уточнения
Шашлы́к (крымскотат. шишлик, от шиш - вертел) — изначально блюдо стран Западной и Центральной Азии, Кавказа, из кусочков мяса (например, баранины).
Владеет современными технологиями вмешательства на околоносовых структурах носа, выполняет такие операции, как FESS-хирургия, операции на носовой перегородке, удаление полипов, паппилом, доброкачественных образований в полости носа, глотке, лечение храпа (новейшая технология лечения храпа с применением Pillar имплантации) и т.д.