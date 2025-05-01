Шашлык без вреда для талии: как не набрать лишнего на пикнике

2:40 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Пикник с шашлыком — одно из главных весенних удовольствий. Но и один из главных источников "внезапных" лишних калорий. Как избежать переедания и при этом не чувствовать себя обделённым?

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Shashlik.jpg by Игоревич шашлык

Выбираем мясо с умом

Не все мясо одинаково калорийно. Если хотите по-настоящему лёгкий шашлык, выбирайте:

Куриное филе без кожи: всего 120 ккал на 100 г.

всего 120 ккал на 100 г. Индейку: также отличная альтернатива.

также отличная альтернатива. Свинину? Только корейку: в ней около 170 ккал на 100 г. А вот жирная грудинка потянет на 380 ккал.

Маринад — не майонез

Хороший маринад не обязан быть жирным. Вместо калорийного майонеза используйте:

Репчатый лук: содержит фермент, размягчающий мясо.

содержит фермент, размягчающий мясо. Киви или ананас: натуральные фруктовые кислоты делают мясо нежнее.

натуральные фруктовые кислоты делают мясо нежнее. Специи и лимонный сок: дадут аромат и вкус без лишнего жира.

Зачем отказываться от майонеза? Даже одна столовая ложка — это +100 ккал. А в жару он ещё и превращается в источник трансжиров.

Напитки и соусы: в чём подвох

Газировка и соки: 90-100 ккал на стакан. Лучше пить воду, несладкий чай или минералку.

90-100 ккал на стакан. Лучше пить воду, несладкий чай или минералку. Кетчуп: 30 ккал на ложку.

Лучше заменить на:

Аджику: всего 11 ккал;

всего 11 ккал; Горчицу: 15 ккал.

Хлеб или не хлеб

2 кусочка белого хлеба: это уже 130 ккал.

это уже 130 ккал. Лаваш: он калорийнее, чем кажется — до 250 ккал на 100 г.

он калорийнее, чем кажется — до 250 ккал на 100 г. Альтернатива: цельнозерновой хлеб: в нём больше клетчатки и пользы.

Как сделать пикник полезнее

Контроль порции

200 г мяса — это половина шампура, и этого достаточно.

Гарвардская тарелка в поле

Половина тарелки — овощи и зелень.

Треть — мясо или рыба.

Ещё треть — картофель или бобовые.

Ешьте овощи

Клетчатка насытит и улучшит пищеварение. Пример: перец, шпинат и картофелина дадут около 6 г клетчатки.

Двигайтесь

Прогулка или игра в мяч после еды поможет переварить пищу и сжечь часть калорий.

Выбирайте нежирное мясо, откажитесь от майонеза, сладких напитков и белого хлеба. Не забывайте про овощи, разумные порции и активность после еды. Так вы сможете наслаждаться шашлыком без последствий для фигуры.

Уточнения

Шашлы́к (крымскотат. шишлик, от шиш - вертел) — изначально блюдо стран Западной и Центральной Азии, Кавказа, из кусочков мяса (например, баранины).

