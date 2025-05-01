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Диагностика будущего — в 60 секундах: часы Huawei проверят здоровье с точностью врача

1:45
Здоровье

Компания Huawei анонсировала технологию, которая может изменить подход к носимым устройствам: новый "распределённый суперсенсорный модуль" сможет считывать показатели здоровья не только с запястья, но и с пальцев.

Умные часы на руке
Фото: Wikipedia by Luca Bravo, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Умные часы на руке

Почему пальцы

Кончики пальцев — идеальное место для измерений. У них плотное кровоснабжение и тонкая кожа, а значит, сигнал легче проходит, и результаты становятся точнее. Новая система будет объединять данные с запястья и пальцев, чтобы повысить точность диагностики, независимо от цвета кожи или наличия волос.

Huawei пока не раскрывает все детали, но можно ожидать, что-либо датчики появятся на корпусе часов, либо добавятся внешние аксессуары — вроде напёрстков.

Что это даст пользователям

Новая система TruSense сможет оценивать более 60 показателей здоровья, включая:

  • Частоту сердцебиения.
  • Уровень стресса.
  • Функции дыхательной, нервной, мышечной и эндокринной систем.
  • Оценку эмоционального состояния.
  • Показатели репродуктивного здоровья — в том числе оценку функции яичников.

Появится функция Health Glance — быстрая проверка 10+ ключевых параметров здоровья всего за 60 секунд. А оксигенация крови теперь будет отображаться в реальном времени.

Что ещё известно

Новинка дебютирует на умных часах Huawei Watch 5, презентация состоится 15 мая в Берлине. Вместе с этой моделью компания покажет и эволюцию своего подхода к мониторингу здоровья — теперь в центре внимания не просто пульс, а всё тело и психоэмоциональное состояние.

Уточнения

Га́джет (англ. gadget — приспособление, переносное устройство, также может называться — девайс) — небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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