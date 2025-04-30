Этот вид цикория не бодрит, а лечит: редкий, но самый полезный

1:47 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Цикорий давно называют заменой кофе — не такой бодрящий, но куда более щадящий для здоровья. Его легко найти в магазине в разных форматах: молотый, растворимый и жидкий. Но действительно ли они одинаково полезны? Или всё же один из них заметно выигрывает?

Фото: flickr.com by David Joyce, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Чашка кофе

Лидирует жидкий цикорий

Именно жидкая форма считается самой ценной. Такой продукт не подвергается обжарке и сохраняет максимум полезных веществ. Правда, встречается он нечасто и стоит дороже остальных. Поэтому большинство выбирает более доступные варианты — молотый или растворимый. Но стоит помнить: чем меньше термической обработки, тем больше пользы.

Что даёт организму цикорий

Вот список полезных эффектов, который не зависит от формы напитка — если продукт качественный:

Низкая калорийность : в чистом виде — около 20 ккал на чашку, с молоком — чуть больше.

Полноценный набор нутриентов : белки, жиры, углеводы — напиток даёт лёгкое чувство насыщения.

Инулин : природный пребиотик, который поддерживает здоровую микрофлору кишечника.

Стабилизация сахара : цикорий помогает контролировать уровень глюкозы в крови.

Витамины группы B и витамин E : поддерживают нервную систему и кожу.

Желчегонный эффект и стимуляция перистальтики : помогает пищеварению.

Лёгкое тонизирующее действие: без кофеина, но с мягким бодрящим эффектом.

Важно лишь одно — выбирать натуральный продукт без добавок, ароматизаторов и красителей.

"Главное — чтобы продукт был натурального происхождения и не имел искусственных добавок и красителей"

Уточнения

Цико́рий (лат. Cichórium) — род двулетних или многолетних трав семейства Астровые, или Сложноцветные. Род включает в себя два культивируемых вида и не менее восьми дикорастущих.

