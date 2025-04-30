Этот вид цикория не бодрит, а лечит: редкий, но самый полезный

Цикорий давно называют заменой кофе — не такой бодрящий, но куда более щадящий для здоровья. Его легко найти в магазине в разных форматах: молотый, растворимый и жидкий. Но действительно ли они одинаково полезны? Или всё же один из них заметно выигрывает?
Именно жидкая форма считается самой ценной. Такой продукт не подвергается обжарке и сохраняет максимум полезных веществ. Правда, встречается он нечасто и стоит дороже остальных. Поэтому большинство выбирает более доступные варианты — молотый или растворимый. Но стоит помнить: чем меньше термической обработки, тем больше пользы.
Вот список полезных эффектов, который не зависит от формы напитка — если продукт качественный:
Низкая калорийность: в чистом виде — около 20 ккал на чашку, с молоком — чуть больше.
Полноценный набор нутриентов: белки, жиры, углеводы — напиток даёт лёгкое чувство насыщения.
Инулин: природный пребиотик, который поддерживает здоровую микрофлору кишечника.
Стабилизация сахара: цикорий помогает контролировать уровень глюкозы в крови.
Витамины группы B и витамин E: поддерживают нервную систему и кожу.
Желчегонный эффект и стимуляция перистальтики: помогает пищеварению.
Лёгкое тонизирующее действие: без кофеина, но с мягким бодрящим эффектом.
Важно лишь одно — выбирать натуральный продукт без добавок, ароматизаторов и красителей.
"Главное — чтобы продукт был натурального происхождения и не имел искусственных добавок и красителей"
Цико́рий (лат. Cichórium) — род двулетних или многолетних трав семейства Астровые, или Сложноцветные. Род включает в себя два культивируемых вида и не менее восьми дикорастущих.
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