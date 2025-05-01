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Пробиотики и эмоции: связь, которую вы недооценивали

2:08
Здоровье

Может ли йогурт сделать вас счастливее? По данным свежего исследования из Нидерландов — да! Голландские учёные обнаружили: полезные кишечные бактерии способны заметно снизить уровень негативных эмоций всего за пару недель. И всё это — благодаря пробиотикам, о которых до сих пор чаще говорили в контексте пищеварения, а не психологии.

Девушка грустит
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Девушка грустит

Бактерии в животе управляют вашим настроением — и это не шутка

Что показало исследование

На протяжении месяца учёные наблюдали за эмоциональным состоянием добровольцев, принимающих пробиотики. Уже через 14 дней участники начали замечать положительные изменения:

Снизилась тревожность

Уменьшилась раздражительность
Повысилась эмоциональная устойчивость
По словам автора исследования, Кэтрин Джонсон, секрет кроется в оси "кишечник — мозг":

"Кишечная микрофлора напрямую влияет на выработку гормонов, включая серотонин — нейромедиатор, отвечающий за настроение. Это объясняет, почему баланс бактерий может корректировать эмоциональное состояние".

Пробиотики — не панацея

Несмотря на обнадёживающие результаты, исследователи подчеркивают: пробиотики — не универсальное лекарство от стресса. Эффект зависит от индивидуальных особенностей организма и психики. У кого-то результат может быть ярко выраженным, у других — минимальным.

Кроме того, чтобы действительно повлиять на настроение, пробиотики должны стать частью комплексного подхода. Сюда входит:

  • Здоровое питание
  • Поддержание баланса витаминов и минералов
  • Консультации с врачом
  • Умеренность в дозировках

А как насчёт пребиотиков

В паре с пробиотиками стоит добавить в рацион пребиотики - вещества, питающие полезные бактерии. Их можно найти в продуктах вроде бананов, чеснока, овсянки и спаржи.

И да, лучше не заменять ими терапию, если у вас диагностированы серьёзные расстройства — но как поддерживающий элемент они вполне могут улучшить ваше самочувствие.

Уточнения

Пробио́тики - живые микроорганизмы, приносящие пользу хозяину при введении в адекватных количествах.
 

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Шипилова Мария
Занимается приемом пациентов и психологическими консультациями.
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