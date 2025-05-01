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Вес замирает на неделях: вас ждет прорыв — вот когда и как

2:22
Здоровье

Вы начали худеть, всё шло по плану — килограммы уходили, одежда сидела свободнее… и вдруг — вес замирает. Ничего не меняется неделями, мотивация тает, появляется разочарование. Знакомо? Это явление называют "плато" — и оно случается почти с каждым, кто решается на путь снижения веса.

депрессия
Фото: freepik.com is licensed under public domain
депрессия

Вес встал: это вовсе не провал, а часть пути к успеху

Но вот в чём хорошая новость: плато — это не конец, а временная пауза, важная и даже полезная часть процесса. К такому выводу пришли исследователи австралийского научного агентства CSIRO. Их результаты были опубликованы в журнале Journal of Medical Internet Research.

Что показало исследование

Анализ данных более 6 500 человек, прошедших онлайн-программу по снижению веса, выявил закономерность: почти все успешно похудевшие пережили фазу плато. У большинства она длилась как минимум 3 месяца. Вес не только переставал снижаться — у некоторых он даже немного возрастал.

Но несмотря на это:

  • 2 из 3 участников потеряли не менее 5 % веса за год,
  • 1 из 3 избавился от 10 % массы тела.

То есть фаза застоя — это не поражение, а предвестник стабильного результата. Самое главное — не сдаваться в этот момент.

Почему плато — это нормально

Организм адаптируется. Когда вы начинаете худеть, тело сначала быстро откликается. Но затем замедляет процесс, чтобы сохранить энергию. Это защитный механизм, заложенный природой.

Важно понимать: похудение — не линейный процесс. Он напоминает зигзаг — с подъёмами, спадами и остановками.

Как преодолеть плато:

  • Не отказывайтесь от здорового питания.
  • Продолжайте физическую активность.
  • Пересмотрите калорийность — возможно, нужны корректировки.
  • Добавьте новые виды тренировок или поменяйте рутину.
  • Следите за сном и уровнем стресса — они напрямую влияют на метаболизм.

И самое важное — терпение. Настойчивость в этот период особенно окупается: после плато организм снова начинает терять вес, но уже по устойчивой и безопасной траектории.

Уточнения

Похудение — снижение массы тела живого организма человека.

Автор Дмитрий Тезнев
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