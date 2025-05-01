Этот зелёный фрукт творит чудеса с вашим сном

2:32 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Оказывается, ключ к глубокому сну может скрываться не в аптечке, а… на фруктовой полке. Исследования показывают: всего два киви перед сном — и ваш ночной отдых выходит на новый уровень. Этот зелёный фрукт - не просто вкусный перекус, а настоящий "тюнер" ваших биологических часов.

Фото: flickr.com by Theo Crazzolara, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Киви

Что будет с вашим телом, если есть два киви перед сном каждый день

Эксперимент, который удивил даже учёных

В 2023 году в Ирландии, в Атлантическом технологическом университете Донегола, провели необычное исследование: 15 элитных спортсменов - бегуны и яхтсмены — на протяжении 4 недель съедали по два зелёных киви за час до сна. Результаты оказались впечатляющими:

Сон стал длиннее на целый час

Количество ночных пробуждений снизилось на 27%

Эффективность сна выросла с 86% до 93%

Утреннее состояние бодрости стало заметно лучше

Участники засыпали быстрее и крепче

Почему именно киви

Диетолог Гарима Гоял объясняет: киви — один из немногих фруктов, богатых серотонином. Этот нейромедиатор регулирует настроение, помогает расслабиться и управляет циклами сна. А поскольку серотонин — предшественник мелатонина, гормона сна, его уровень напрямую влияет на качество отдыха.

"Серотонин — ключ к спокойному засыпанию. Его нехватка часто ведёт к бессоннице", — отмечает Гоял.

Антиоксиданты и фолиевая кислота

Помимо серотонина, киви насыщен антиоксидантами — особенно витамином C и полифенолами. Они уменьшают воспаления и борются с окислительным стрессом, который может вызывать фрагментированный сон. Также киви содержит фолиевую кислоту, полезную для нервной системы. Её недостаток связан с бессонницей и синдромом беспокойных ног.

Простая привычка — сильный эффект

Конечно, киви — не волшебная таблетка. Чтобы по-настоящему улучшить сон, важно соблюдать базовые правила:

Ложитесь и вставайте в одно и то же время

Не смотрите в экран перед сном

Откажитесь от кофе и тяжёлой еды на ночь

Создайте расслабляющий вечерний ритуал

"Киви может быть отличной частью вечернего рациона, но если вы страдаете от хронической бессонницы — стоит обратиться к врачу", — подчёркивает диетолог.

Уточнения

Ки́ви - название плодов культурных сортов растений рода Актини́дия, принадлежащих к видам Актини́дия кита́йская.

