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Этот зелёный фрукт творит чудеса с вашим сном

2:32
Здоровье

Оказывается, ключ к глубокому сну может скрываться не в аптечке, а… на фруктовой полке. Исследования показывают: всего два киви перед сном — и ваш ночной отдых выходит на новый уровень. Этот зелёный фрукт - не просто вкусный перекус, а настоящий "тюнер" ваших биологических часов.

Киви
Фото: flickr.com by Theo Crazzolara, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Киви

Что будет с вашим телом, если есть два киви перед сном каждый день

Эксперимент, который удивил даже учёных
В 2023 году в Ирландии, в Атлантическом технологическом университете Донегола, провели необычное исследование: 15 элитных спортсменов - бегуны и яхтсмены — на протяжении 4 недель съедали по два зелёных киви за час до сна. Результаты оказались впечатляющими:

  • Сон стал длиннее на целый час
  • Количество ночных пробуждений снизилось на 27%
  • Эффективность сна выросла с 86% до 93%
  • Утреннее состояние бодрости стало заметно лучше
  • Участники засыпали быстрее и крепче

Почему именно киви

Диетолог Гарима Гоял объясняет: киви — один из немногих фруктов, богатых серотонином. Этот нейромедиатор регулирует настроение, помогает расслабиться и управляет циклами сна. А поскольку серотонин — предшественник мелатонина, гормона сна, его уровень напрямую влияет на качество отдыха.

"Серотонин — ключ к спокойному засыпанию. Его нехватка часто ведёт к бессоннице", — отмечает Гоял.

Антиоксиданты и фолиевая кислота

Помимо серотонина, киви насыщен антиоксидантами — особенно витамином C и полифенолами. Они уменьшают воспаления и борются с окислительным стрессом, который может вызывать фрагментированный сон. Также киви содержит фолиевую кислоту, полезную для нервной системы. Её недостаток связан с бессонницей и синдромом беспокойных ног.

Простая привычка — сильный эффект

Конечно, киви — не волшебная таблетка. Чтобы по-настоящему улучшить сон, важно соблюдать базовые правила:

  • Ложитесь и вставайте в одно и то же время
  • Не смотрите в экран перед сном
  • Откажитесь от кофе и тяжёлой еды на ночь
  • Создайте расслабляющий вечерний ритуал

"Киви может быть отличной частью вечернего рациона, но если вы страдаете от хронической бессонницы — стоит обратиться к врачу", — подчёркивает диетолог.

Уточнения

Ки́ви - название плодов культурных сортов растений рода Актини́дия, принадлежащих к видам Актини́дия кита́йская.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Пономарёва Алла
Ведущий специалист
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