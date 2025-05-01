Этот зелёный фрукт творит чудеса с вашим сном

Оказывается, ключ к глубокому сну может скрываться не в аптечке, а… на фруктовой полке. Исследования показывают: всего два киви перед сном — и ваш ночной отдых выходит на новый уровень. Этот зелёный фрукт - не просто вкусный перекус, а настоящий "тюнер" ваших биологических часов.
Эксперимент, который удивил даже учёных
В 2023 году в Ирландии, в Атлантическом технологическом университете Донегола, провели необычное исследование: 15 элитных спортсменов - бегуны и яхтсмены — на протяжении 4 недель съедали по два зелёных киви за час до сна. Результаты оказались впечатляющими:
Почему именно киви
Диетолог Гарима Гоял объясняет: киви — один из немногих фруктов, богатых серотонином. Этот нейромедиатор регулирует настроение, помогает расслабиться и управляет циклами сна. А поскольку серотонин — предшественник мелатонина, гормона сна, его уровень напрямую влияет на качество отдыха.
"Серотонин — ключ к спокойному засыпанию. Его нехватка часто ведёт к бессоннице", — отмечает Гоял.
Антиоксиданты и фолиевая кислота
Помимо серотонина, киви насыщен антиоксидантами — особенно витамином C и полифенолами. Они уменьшают воспаления и борются с окислительным стрессом, который может вызывать фрагментированный сон. Также киви содержит фолиевую кислоту, полезную для нервной системы. Её недостаток связан с бессонницей и синдромом беспокойных ног.
Простая привычка — сильный эффект
Конечно, киви — не волшебная таблетка. Чтобы по-настоящему улучшить сон, важно соблюдать базовые правила:
"Киви может быть отличной частью вечернего рациона, но если вы страдаете от хронической бессонницы — стоит обратиться к врачу", — подчёркивает диетолог.
Ки́ви - название плодов культурных сортов растений рода Актини́дия, принадлежащих к видам Актини́дия кита́йская.
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