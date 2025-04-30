Поздний сон расшатывает сахар: как невинная привычка бьёт по поджелудочной

Вы спите по 5 часов в день, а засыпаете ближе к полуночи? Это может быть не просто утомительно, но и опасно: такой режим напрямую влияет на уровень сахара в крови — даже если вы не страдаете диабетом. Новое исследование показало, что качество сна — не менее важный фактор, чем еда и физическая активность.
Команда из Westlake Laboratory of Life Sciences and Biomedicine (Китай) наблюдала за 1156 взрослыми людьми в возрасте от 46 до 83 лет. Участники носили датчики постоянного мониторинга глюкозы (CGM) в течение 14 дней, а также фиксировали режим сна.
Учёные выделили четыре категории по длительности сна:
Очень мало (4,1-4,7 часа)
Умеренно мало (5,5-6 часов)
Легкий недосып (6,8-7,2 часа)
Достаточно (8-8,4 часа)
И две группы по времени отхода ко сну:
Ранний отбой
Поздний отбой
Те, кто спал очень мало, показали скачки уровня сахара в крови на 2,87% выше, чем участники с полноценным сном.
При позднем отходе ко сну изменения были на 1,18% выше, даже если общее количество сна было нормальным.
Но хуже всего приходилось тем, кто и спал мало, и засыпал поздно — у них глюкоза в крови "скакала" ещё сильнее.
Колебания сахара в крови (гликемическая вариабельность) — это скрытая угроза. Даже без диабета, резкие перепады:
перегружают поджелудочную железу;
способствуют воспалениям;
повышают риск метаболических нарушений и диабета II типа.
Спать не менее 7-8 часов в сутки;
Стараться ложиться до 23:00;
Установить режим сна и придерживаться его даже в выходные.
Пока мы спим, организм восстанавливает метаболический баланс. Но если сна мало — он просто не успевает справиться. Итог: наутро не только плохое настроение, но и сбитый сахар, а за ним — лишние калории, переедание и прочие "радости".
Сон (лат. somnus) — периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования, характеризующееся пониженной реакцией на окружающий мир, присущее млекопитающим, птицам, рыбам и некоторым другим животным, в том числе насекомым и головоногим моллюскам.
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