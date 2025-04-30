Поздний сон расшатывает сахар: как невинная привычка бьёт по поджелудочной

2:24 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Вы спите по 5 часов в день, а засыпаете ближе к полуночи? Это может быть не просто утомительно, но и опасно: такой режим напрямую влияет на уровень сахара в крови — даже если вы не страдаете диабетом. Новое исследование показало, что качество сна — не менее важный фактор, чем еда и физическая активность.

Фото: Designed by Freepik by diana-grytsku is licensed under Public domian Девушка спит

Что выяснили учёные

Команда из Westlake Laboratory of Life Sciences and Biomedicine (Китай) наблюдала за 1156 взрослыми людьми в возрасте от 46 до 83 лет. Участники носили датчики постоянного мониторинга глюкозы (CGM) в течение 14 дней, а также фиксировали режим сна.

Учёные выделили четыре категории по длительности сна:

Очень мало (4,1-4,7 часа)

Умеренно мало (5,5-6 часов)

Легкий недосып (6,8-7,2 часа)

Достаточно (8-8,4 часа)

И две группы по времени отхода ко сну:

Ранний отбой

Поздний отбой

Что оказалось

Те, кто спал очень мало, показали скачки уровня сахара в крови на 2,87% выше, чем участники с полноценным сном.

При позднем отходе ко сну изменения были на 1,18% выше, даже если общее количество сна было нормальным.

Но хуже всего приходилось тем, кто и спал мало, и засыпал поздно — у них глюкоза в крови "скакала" ещё сильнее.

Почему это важно

Колебания сахара в крови (гликемическая вариабельность) — это скрытая угроза. Даже без диабета, резкие перепады:

перегружают поджелудочную железу;

способствуют воспалениям;

повышают риск метаболических нарушений и диабета II типа.

Что делать

Спать не менее 7-8 часов в сутки;

Стараться ложиться до 23:00;

Установить режим сна и придерживаться его даже в выходные.

Пока мы спим, организм восстанавливает метаболический баланс. Но если сна мало — он просто не успевает справиться. Итог: наутро не только плохое настроение, но и сбитый сахар, а за ним — лишние калории, переедание и прочие "радости".

Уточнения

Сон (лат. somnus) — периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования, характеризующееся пониженной реакцией на окружающий мир, присущее млекопитающим, птицам, рыбам и некоторым другим животным, в том числе насекомым и головоногим моллюскам.

