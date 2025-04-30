Один час — и чай портится: вредные вещества, о которых не рассказывают на коробке

Многие уверены, что заваренный чай можно пить в любое время — хоть через пару часов. Но мало кто знает, что именно это может сделать из бодрящего напитка настоящую угрозу для здоровья. Всё дело в том, что чай — продукт капризный: он не любит ждать.
На первый взгляд — обычный тёплый напиток, но с каждой минутой в нём происходят изменения:
разрушаются полезные соединения (антиоксиданты, витамины),
начинают образовываться нежелательные вещества, в том числе оксиды, которые могут раздражать слизистую,
при долгом стоянии — особенно в тепле — в чае могут размножаться микроорганизмы и даже появляться плесень.
То есть уже через 2-3 часа вместо пользы можно получить концентрат из неприятного вкуса, запаха и потенциального вреда.
Чёрный чай желательно выпить в течение 10-15 минут после заваривания.
Зелёный чай чуть терпимее — его можно пить до 20-25 минут.
Если вы не успеваете — не держите чай в тёплом виде и не заливайте сразу впрок. Лучше заварить свежий позже, чем допивать "вчерашнее".
Можно разбавить чай холодной водой и выпить сразу. Или дать остыть — но не более чем на 15 минут. Всё, что дольше — уже вне "пищевой зоны безопасности".
Чай — напиток, получаемый варкой, завариванием и/или настаиванием листа чайного куста, который предварительно подготавливается специальным образом.
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