Один час — и чай портится: вредные вещества, о которых не рассказывают на коробке

1:30 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Многие уверены, что заваренный чай можно пить в любое время — хоть через пару часов. Но мало кто знает, что именно это может сделать из бодрящего напитка настоящую угрозу для здоровья. Всё дело в том, что чай — продукт капризный: он не любит ждать.

Фото: flickr.com by amlamster, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Горячий чай

Что происходит с чаем после заваривания

На первый взгляд — обычный тёплый напиток, но с каждой минутой в нём происходят изменения:

разрушаются полезные соединения (антиоксиданты, витамины),

начинают образовываться нежелательные вещества, в том числе оксиды, которые могут раздражать слизистую,

при долгом стоянии — особенно в тепле — в чае могут размножаться микроорганизмы и даже появляться плесень.

То есть уже через 2-3 часа вместо пользы можно получить концентрат из неприятного вкуса, запаха и потенциального вреда.

Простое правило: пейте чай вовремя

Чёрный чай желательно выпить в течение 10-15 минут после заваривания.

Зелёный чай чуть терпимее — его можно пить до 20-25 минут.

Если вы не успеваете — не держите чай в тёплом виде и не заливайте сразу впрок. Лучше заварить свежий позже, чем допивать "вчерашнее".

Что делать, если отвлёкся

Можно разбавить чай холодной водой и выпить сразу. Или дать остыть — но не более чем на 15 минут. Всё, что дольше — уже вне "пищевой зоны безопасности".

Уточнения

Чай — напиток, получаемый варкой, завариванием и/или настаиванием листа чайного куста, который предварительно подготавливается специальным образом.

