Жарите всё на подсолнечном? Вот почему стоит немедленно остановиться

3:13 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Аромат хрустящей жареной еды способен растопить даже самых стойких сторонников правильного питания. Но вкус — это ещё не всё. От выбора масла зависит не только результат на сковороде, но и то, насколько эта еда будет безопасной для организма. И если вы до сих пор жарите всё на первом попавшемся масле — пора разобраться, какое из них действительно подходит для высоких температур.

Фото: commons.wikimedia.org by Gloria Cabada-Leman, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Картошка с овощами на сковороде

Насыщенные жиры: главные враги на сковороде

Для начала — немного честности. Самые вредные жиры — насыщенные. Именно они повышают уровень плохого холестерина и портят сосуды. Меньше всего их в подсолнечном масле (всего 11%), чуть больше — в кукурузном, соевом и оливковом (13-15%). У арахисового масла их около 20%. А вот сливочное масло, пальмовое и сало — антигерои: уровень насыщенных жиров в них превышает 30-50%. С такими продуктами организм справляется тяжело, особенно при жарке.

Мононенасыщенные жиры: стабильные и надёжные

Вот кого стоит полюбить — так это мононенасыщенные жиры. Они устойчивы к высоким температурам, не окисляются и не распадаются на токсичные соединения. В этом плане оливковое масло первого отжима — чемпион: почти 75% его состава — это именно такие жиры. Арахисовое масло отстаёт, но тоже держится хорошо — около 50%. Именно эти масла меньше всего портятся на жаре и не выделяют вредных веществ.

Полиненасыщенные жиры: полезные только в салате

Подсолнечное, соевое и кукурузное масла часто используют на кухне, но при жарке это — плохая идея. Всё дело в высоком содержании полиненасыщенных жиров (до 65%), которые при сильном нагревании начинают разрушаться, образуя канцерогены и токсичные соединения. Да, они полезны при комнатной температуре, но на сковороде — уже нет. Эти масла хороши в салатах, но не для фритюра или сковородки.

Итог: на чём жарить, чтобы не пожалеть

Оливковое масло первого отжима: лучший выбор для жарки: устойчиво к нагреванию, богато полезными жирами.

лучший выбор для жарки: устойчиво к нагреванию, богато полезными жирами. Арахисовое масло: достойная альтернатива, особенно для высокой температуры.

достойная альтернатива, особенно для высокой температуры. Подсолнечное, соевое и кукурузное: не подходят для жарки, несмотря на доступность.

Заключение: выбирай разумно — ешь вкусно

Правильный выбор масла — это не только вопрос вкуса, но и забота о здоровье. Если вы любите жареную еду и не готовы от неё отказываться, просто сделайте ставку на оливковое или арахисовое масло. Они сохраняют стабильность при высоких температурах, не образуют вредных соединений и при этом помогают сохранить вкус и текстуру продуктов.

А вот от подсолнечного, кукурузного и соевого масел при жарке лучше отказаться. Они могут быть хороши в салате, но не на раскалённой сковороде. Берегите себя — и пусть даже жареная еда будет безопасной!

Уточнения

Подсо́лнечное ма́сло - растительное масло, получаемое из семян масличных сортов подсолнечника масличного.

