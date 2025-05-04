Пьёте из-под крана? Вот что на самом деле может скрываться в воде

3:12 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Безопасность питьевой воды — вопрос, который регулярно становится предметом обсуждений среди специалистов, экологов и самих потребителей.

Фото: Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Излив крана

С одной стороны, государственные службы утверждают, что водопроводная вода соответствует самым строгим стандартам качества. С другой — независимые исследования, включая инициативу Greenpeace "Воды без ядов", выявляют тревожные сигналы: в 79% проб из 235 итальянских городов были обнаружены ПФАС — синтетические химические соединения, устойчивые в окружающей среде и потенциально опасные для здоровья.

Что такое ПФАС и почему их боятся

ПФАС (пер- и полифторалкильные вещества) — это группа химических соединений, широко используемых в промышленности и в повседневной продукции, от упаковки до антипригарных покрытий. Некоторые из них признаны токсичными и потенциально канцерогенными. Хотя в странах ЕС уже принято решение о регулировании их концентрации в питьевой воде, реальные нормативы вступят в силу только в марте 2026 года.

Что говорит наука

По словам эколога и специалиста по устойчивому развитию Лизы Касали, несмотря на выявленные случаи загрязнения, именно водопроводная вода остается наименее рискованным вариантом:

"Питьевая вода, поставляемая централизованно, проверяется регулярно, по чётким и строгим нормам.".

Она добавляет: важность темы, поднятой Greenpeace, заключается не в том, чтобы отказаться от водопровода, а в том, чтобы ужесточить контроль и нормативы, что сейчас и происходит на уровне ЕС.

Почему не стоит полагаться на бутилированную воду

В отличие от централизованной системы водоснабжения, бутилированная вода:

Не обязана проходить такой же частый и масштабный контроль.

Может содержать микропластик и другие загрязнители, особенно при длительном хранении и транспортировке.

Подвержена рискам загрязнения из-за контакта с упаковкой, особенно пластиковой.

Наносит серьёзный экологический урон из-за утилизации упаковки и логистики.

Как убедиться в безопасности воды

Данные по качеству воды доступны на официальных сайтах муниципальных служб водоснабжения. Всегда можно сдать пробу воды на анализ в независимой лаборатории и проверить наличие тяжёлых металлов, остатков ПФАС и других соединений.

Для тех, кого беспокоит вкус или жёсткость водопроводной воды, Лиза Касали рекомендует использовать фильтры на основе активированного угля:

"Они не являются обязательными, но могут улучшить вкусовые качества воды и частично снизить уровень некоторых загрязнителей".

Заключение

На текущий момент водопроводная вода остаётся наиболее контролируемым и безопасным источником питья. Однако осознанный выбор и доступ к информации — ключ к доверию. Прозрачность со стороны поставщиков и внимательность со стороны потребителей позволяют совместно обеспечить максимальное качество воды.

Уточнения

Водоснабже́ние - подача поверхностных или подземных вод потребителям в требуемом количестве и в соответствии с целевыми показателями качества воды в водных объектах.

