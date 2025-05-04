Пьёте из-под крана? Вот что на самом деле может скрываться в воде

Безопасность питьевой воды — вопрос, который регулярно становится предметом обсуждений среди специалистов, экологов и самих потребителей.
С одной стороны, государственные службы утверждают, что водопроводная вода соответствует самым строгим стандартам качества. С другой — независимые исследования, включая инициативу Greenpeace "Воды без ядов", выявляют тревожные сигналы: в 79% проб из 235 итальянских городов были обнаружены ПФАС — синтетические химические соединения, устойчивые в окружающей среде и потенциально опасные для здоровья.
ПФАС (пер- и полифторалкильные вещества) — это группа химических соединений, широко используемых в промышленности и в повседневной продукции, от упаковки до антипригарных покрытий. Некоторые из них признаны токсичными и потенциально канцерогенными. Хотя в странах ЕС уже принято решение о регулировании их концентрации в питьевой воде, реальные нормативы вступят в силу только в марте 2026 года.
По словам эколога и специалиста по устойчивому развитию Лизы Касали, несмотря на выявленные случаи загрязнения, именно водопроводная вода остается наименее рискованным вариантом:
"Питьевая вода, поставляемая централизованно, проверяется регулярно, по чётким и строгим нормам.".
Она добавляет: важность темы, поднятой Greenpeace, заключается не в том, чтобы отказаться от водопровода, а в том, чтобы ужесточить контроль и нормативы, что сейчас и происходит на уровне ЕС.
В отличие от централизованной системы водоснабжения, бутилированная вода:
Данные по качеству воды доступны на официальных сайтах муниципальных служб водоснабжения. Всегда можно сдать пробу воды на анализ в независимой лаборатории и проверить наличие тяжёлых металлов, остатков ПФАС и других соединений.
Для тех, кого беспокоит вкус или жёсткость водопроводной воды, Лиза Касали рекомендует использовать фильтры на основе активированного угля:
"Они не являются обязательными, но могут улучшить вкусовые качества воды и частично снизить уровень некоторых загрязнителей".
На текущий момент водопроводная вода остаётся наиболее контролируемым и безопасным источником питья. Однако осознанный выбор и доступ к информации — ключ к доверию. Прозрачность со стороны поставщиков и внимательность со стороны потребителей позволяют совместно обеспечить максимальное качество воды.
Водоснабже́ние - подача поверхностных или подземных вод потребителям в требуемом количестве и в соответствии с целевыми показателями качества воды в водных объектах.
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