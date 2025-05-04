Звезда без хайпа: почему бромелайн заслуживает внимания, даже если вы не верите в добавки

3:12 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Бромелайн — это фермент, извлекаемый из ананаса, в особенности из его стебля. Он стал популярной добавкой благодаря своим противовоспалительным, пищеварительным и восстановительным свойствам. В отличие от многих "модных" добавок, он действительно имеет обоснование в научных данных. Но не всё так однозначно.

Фото: freepik by pikisuperstar ананас

Что делает бромелайн

Расщепляет белки: это его главная функция как фермента — он помогает переваривать белковую пищу.

это его главная функция как фермента — он помогает переваривать белковую пищу. Снижает воспаление: эффективен при остеоартрите, травмах, язвенном колите и других воспалительных состояниях.

эффективен при остеоартрите, травмах, язвенном колите и других воспалительных состояниях. Улучшает циркуляцию: способствует уменьшению отеков, помогает при венозной недостаточности и заживлении ран.

способствует уменьшению отеков, помогает при венозной недостаточности и заживлении ран. Поддерживает иммунитет: демонстрирует умеренные антибактериальные свойства.

демонстрирует умеренные антибактериальные свойства. Восстанавливает после травм: может облегчать мышечную боль и ускорять заживление поврежденных тканей.

может облегчать мышечную боль и ускорять заживление поврежденных тканей. Исследуется как противоопухолевое средство: в ряде исследований показал потенциал в отношении опухолей (молочная железа, печень, кожа), но пока эти данные предварительны.

Что говорят о похудении, целлюлите и отеках?

Здесь стоит быть реалистом:

Хотя бромелайн улучшает кровоток и снижает воспаление, видимого эффекта на кожу ожидать не стоит. Это не волшебная таблетка.

Да, он может помочь снизить водную задержку и улучшить пищеварение. Но это работает не у всех — всё индивидуально.

Влияние на пищеварение

Бромелайн помогает переваривать белки, что делает его полезным после обильной мясной пищи. Он также может предотвращать диарею, вызванную бактериальной инфекцией, и снижать риск пищевых расстройств.

Как и когда принимать

Дозировка: 160-540 мг в сутки (научно обоснованные диапазоны).

160-540 мг в сутки (научно обоснованные диапазоны). До или после еды: лучше во время еды, чтобы избежать дискомфорта и помочь пищеварению.

лучше во время еды, чтобы избежать дискомфорта и помочь пищеварению. Нужно ли делать перерывы: если вы принимаете его в качестве пищеварительной поддержки — можно регулярно. При использовании в лечебных целях (например, при травмах) — курсами.

Кому не стоит принимать

Избегать бромелайна стоит, если вы

Принимаете антикоагулянты или аспирин;

Используете нестероидные противовоспалительные препараты (ибупрофен, напроксен);

Принимаете добавки, влияющие на свертываемость крови (чеснок, гинкго билоба);

Имеете проблемы с желудком или повышенную чувствительность к ферментам.

Всегда консультируйтесь с врачом, особенно если принимаете лекарства или у вас есть хронические заболевания.

Вывод

Бромелайн — не панацея, но и не бесполезный тренд. Это многофункциональный фермент, который действительно может помочь:

При воспалении и болях.

Улучшить пищеварение.

Уменьшить отеки.

Поддержать восстановление после травм.

Но он не избавит от целлюлита и не обеспечит волшебное похудение. Используйте его как поддерживающее средство, а не как замену здоровому образу жизни.

Уточнения

Бромелаи́н (англ. bromelain) — протеолитический фермент, имеющийся у растений семейства бромелиевых, в частности ананаса.

