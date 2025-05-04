Звезда без хайпа: почему бромелайн заслуживает внимания, даже если вы не верите в добавки

Бромелайн — это фермент, извлекаемый из ананаса, в особенности из его стебля. Он стал популярной добавкой благодаря своим противовоспалительным, пищеварительным и восстановительным свойствам. В отличие от многих "модных" добавок, он действительно имеет обоснование в научных данных. Но не всё так однозначно.
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ананас
Что делает бромелайн
Расщепляет белки: это его главная функция как фермента — он помогает переваривать белковую пищу.
Снижает воспаление: эффективен при остеоартрите, травмах, язвенном колите и других воспалительных состояниях.
Улучшает циркуляцию: способствует уменьшению отеков, помогает при венозной недостаточности и заживлении ран.
Поддерживает иммунитет: демонстрирует умеренные антибактериальные свойства.
Восстанавливает после травм: может облегчать мышечную боль и ускорять заживление поврежденных тканей.
Исследуется как противоопухолевое средство: в ряде исследований показал потенциал в отношении опухолей (молочная железа, печень, кожа), но пока эти данные предварительны.
Что говорят о похудении, целлюлите и отеках?
Здесь стоит быть реалистом:
Хотя бромелайн улучшает кровоток и снижает воспаление, видимого эффекта на кожу ожидать не стоит. Это не волшебная таблетка.
Да, он может помочь снизить водную задержку и улучшить пищеварение. Но это работает не у всех — всё индивидуально.
Влияние на пищеварение
Бромелайн помогает переваривать белки, что делает его полезным после обильной мясной пищи. Он также может предотвращать диарею, вызванную бактериальной инфекцией, и снижать риск пищевых расстройств.
Как и когда принимать
Дозировка: 160-540 мг в сутки (научно обоснованные диапазоны).
До или после еды: лучше во время еды, чтобы избежать дискомфорта и помочь пищеварению.
Нужно ли делать перерывы: если вы принимаете его в качестве пищеварительной поддержки — можно регулярно. При использовании в лечебных целях (например, при травмах) — курсами.