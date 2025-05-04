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Звезда без хайпа: почему бромелайн заслуживает внимания, даже если вы не верите в добавки

3:12
Здоровье

Бромелайн — это фермент, извлекаемый из ананаса, в особенности из его стебля. Он стал популярной добавкой благодаря своим противовоспалительным, пищеварительным и восстановительным свойствам. В отличие от многих "модных" добавок, он действительно имеет обоснование в научных данных. Но не всё так однозначно.

ананас
Фото: freepik by pikisuperstar
ананас

Что делает бромелайн

  • Расщепляет белки: это его главная функция как фермента — он помогает переваривать белковую пищу.
  • Снижает воспаление: эффективен при остеоартрите, травмах, язвенном колите и других воспалительных состояниях.
  • Улучшает циркуляцию: способствует уменьшению отеков, помогает при венозной недостаточности и заживлении ран.
  • Поддерживает иммунитет: демонстрирует умеренные антибактериальные свойства.
  • Восстанавливает после травм: может облегчать мышечную боль и ускорять заживление поврежденных тканей.
  • Исследуется как противоопухолевое средство: в ряде исследований показал потенциал в отношении опухолей (молочная железа, печень, кожа), но пока эти данные предварительны.

Что говорят о похудении, целлюлите и отеках?

Здесь стоит быть реалистом:

  • Хотя бромелайн улучшает кровоток и снижает воспаление, видимого эффекта на кожу ожидать не стоит. Это не волшебная таблетка.
  • Да, он может помочь снизить водную задержку и улучшить пищеварение. Но это работает не у всех — всё индивидуально.

Влияние на пищеварение

Бромелайн помогает переваривать белки, что делает его полезным после обильной мясной пищи. Он также может предотвращать диарею, вызванную бактериальной инфекцией, и снижать риск пищевых расстройств.

Как и когда принимать

  • Дозировка: 160-540 мг в сутки (научно обоснованные диапазоны).
  • До или после еды: лучше во время еды, чтобы избежать дискомфорта и помочь пищеварению.
  • Нужно ли делать перерывы: если вы принимаете его в качестве пищеварительной поддержки — можно регулярно. При использовании в лечебных целях (например, при травмах) — курсами.

Кому не стоит принимать

Избегать бромелайна стоит, если вы

  • Принимаете антикоагулянты или аспирин;
  • Используете нестероидные противовоспалительные препараты (ибупрофен, напроксен);
  • Принимаете добавки, влияющие на свертываемость крови (чеснок, гинкго билоба);
  • Имеете проблемы с желудком или повышенную чувствительность к ферментам.

Всегда консультируйтесь с врачом, особенно если принимаете лекарства или у вас есть хронические заболевания.

Вывод

Бромелайн — не панацея, но и не бесполезный тренд. Это многофункциональный фермент, который действительно может помочь:

  • При воспалении и болях.
  • Улучшить пищеварение.
  • Уменьшить отеки.
  • Поддержать восстановление после травм.

Но он не избавит от целлюлита и не обеспечит волшебное похудение. Используйте его как поддерживающее средство, а не как замену здоровому образу жизни.

Уточнения

Бромелаи́н (англ. bromelain) — протеолитический фермент, имеющийся у растений семейства бромелиевых, в частности ананаса.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Рогов Илья
Врач травматолог-ортопед
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