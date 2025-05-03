Норма или ловушка? Что на самом деле означает умеренно пить

Бокал вина за ужином — звучит невинно. Но может ли даже небольшое количество быть опасным? Диетолог Николетта Боккино развенчивает популярные мифы и рассказывает, что говорят современные исследования.
Многие уверены, что вино защищает сердце благодаря ресвератролу — полифенолу из кожуры винограда. Но это миф.
"Это заблуждение опровергла Всемирная федерация кардиологов ещё в 2022 году", — отмечает Боккино.
Исследования показали: вино не укрепляет сердце, а наоборот — может повышать риск хронических заболеваний, включая болезни сердца и сосудов.
ВОЗ заявляет: такой дозы не существует. Даже один бокал может навредить.
Алкоголь — канцероген группы 1, как и табак. Он повышает риск рака кишечника, печени и молочной железы у женщин.
По данным The Lancet Public Health, даже "умеренное потребление" (1-2 бокала в день) связано с ростом числа онкологических заболеваний.
По рекомендациям Минздрава:
Но диетолог подчеркивает:
"Даже эти нормы не гарантируют безопасности. Самый здоровый выбор — свести потребление алкоголя к нулю".
Алкоголь также даёт "пустые калории" — и это повышает риск набора веса, диабета и ожирения.
Хотя вино ассоциируется с расслаблением и наслаждением, даже минимальные дозы — не так безобидны, как принято думать. Современная наука больше не поддерживает идею о "полезном бокале вина в день". Алкоголь — это токсичное вещество, которое влияет на сердце, печень, иммунитет и даже повышает риск рака.
Оптимальный выбор для здоровья — не пить вовсе или максимально ограничить потребление. Если же отказаться полностью не хочется — относитесь к бокалу как к исключению, а не ежедневной норме. Пусть радость не станет риском.
Ваше здоровье — важнее привычек.
Алкого́льные напи́тки (также спиртны́е напитки, спиртно́е) — напитки, содержащие этиловый спирт.
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