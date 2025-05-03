Норма или ловушка? Что на самом деле означает умеренно пить

2:31 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Бокал вина за ужином — звучит невинно. Но может ли даже небольшое количество быть опасным? Диетолог Николетта Боккино развенчивает популярные мифы и рассказывает, что говорят современные исследования.

Фото: flickr.com by Patrick Kennedy, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Вино

А вино действительно полезно для сердца?

Многие уверены, что вино защищает сердце благодаря ресвератролу — полифенолу из кожуры винограда. Но это миф.

"Это заблуждение опровергла Всемирная федерация кардиологов ещё в 2022 году", — отмечает Боккино.

Исследования показали: вино не укрепляет сердце, а наоборот — может повышать риск хронических заболеваний, включая болезни сердца и сосудов.

А есть ли вообще безопасная доза

ВОЗ заявляет: такой дозы не существует. Даже один бокал может навредить.

Алкоголь — канцероген группы 1, как и табак. Он повышает риск рака кишечника, печени и молочной железы у женщин.

По данным The Lancet Public Health, даже "умеренное потребление" (1-2 бокала в день) связано с ростом числа онкологических заболеваний.

Но один бокал в день — это ведь нормально

По рекомендациям Минздрава:

До 2 бокалов в день — для мужчин.

1 бокал — для женщин и людей 65+.

Но диетолог подчеркивает:

"Даже эти нормы не гарантируют безопасности. Самый здоровый выбор — свести потребление алкоголя к нулю".

Алкоголь также даёт "пустые калории" — и это повышает риск набора веса, диабета и ожирения.

Кому нельзя пить вообще

Беременным.

Подросткам.

Людям с заболеваниями печени, ЖКТ, нервной системы.

Всем, кто уже борется с лишним весом или метаболическими проблемами.

Вывод: чем меньше, тем лучше

Хотя вино ассоциируется с расслаблением и наслаждением, даже минимальные дозы — не так безобидны, как принято думать. Современная наука больше не поддерживает идею о "полезном бокале вина в день". Алкоголь — это токсичное вещество, которое влияет на сердце, печень, иммунитет и даже повышает риск рака.

Оптимальный выбор для здоровья — не пить вовсе или максимально ограничить потребление. Если же отказаться полностью не хочется — относитесь к бокалу как к исключению, а не ежедневной норме. Пусть радость не станет риском.

Ваше здоровье — важнее привычек.

Уточнения

Алкого́льные напи́тки (также спиртны́е напитки, спиртно́е) — напитки, содержащие этиловый спирт.

