Медленнее, тише, жирнее? Почему обмен веществ с годами замедляется — и как его разбудить

В какой-то момент почти каждый замечает: вес стал набираться легче, а сбрасываться — труднее. Причина может крыться в метаболизме, который с годами действительно замедляется.
Метаболизм — это процесс, в котором организм преобразует пищу в энергию. Одни реакции строят, другие — разрушают, но всё это направлено на поддержание баланса. Если эти процессы работают "вяло", тело начинает аккумулировать лишнее — и, как правило, в виде жира.
Главные причины — возраст, малоподвижный образ жизни, скудный рацион, гормональные сбои и даже хроническое воспаление. Когда организму не хватает нутриентов или он не восстанавливается должным образом, он переходит в "энергосберегающий" режим.
У женщин критический момент — менопауза. Изменение уровня эстрогена и прогестерона после 50 лет приводит к резкому набору веса в верхней части тела. У мужчин похожие процессы начинаются позже — ближе к 70 годам, из-за снижения уровня тестостерона.
Вот что реально работает:
Ваш метаболизм — не приговор. Даже с возрастом его можно поддерживать в тонусе.
Метаболи́зм или обме́н веще́ств, — это химические реакции, поддерживающие жизнь в организме. Эти процессы позволяют организмам расти и размножаться, сохранять свои структуры и отвечать на воздействия окружающей среды.
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