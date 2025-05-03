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Медленнее, тише, жирнее? Почему обмен веществ с годами замедляется — и как его разбудить

1:37
Здоровье

В какой-то момент почти каждый замечает: вес стал набираться легче, а сбрасываться — труднее. Причина может крыться в метаболизме, который с годами действительно замедляется.

Лишний вес
Фото: Freepik by Anastasia Kazakova, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Лишний вес

Что такое обмен веществ

Метаболизм — это процесс, в котором организм преобразует пищу в энергию. Одни реакции строят, другие — разрушают, но всё это направлено на поддержание баланса. Если эти процессы работают "вяло", тело начинает аккумулировать лишнее — и, как правило, в виде жира.

Почему он замедляется

Главные причины — возраст, малоподвижный образ жизни, скудный рацион, гормональные сбои и даже хроническое воспаление. Когда организму не хватает нутриентов или он не восстанавливается должным образом, он переходит в "энергосберегающий" режим.

Женщины и мужчины стареют по-разному

У женщин критический момент — менопауза. Изменение уровня эстрогена и прогестерона после 50 лет приводит к резкому набору веса в верхней части тела. У мужчин похожие процессы начинаются позже — ближе к 70 годам, из-за снижения уровня тестостерона.

Как сохранить активный метаболизм

Вот что реально работает:

  • Ешьте больше овощей и фруктов.
  • Избегайте строгих диет и перекосов в питании.
  • Не исключайте углеводы — они важны.
  • Оставайтесь активными.
  • Не забывайте про отдых и качественный сон.

Ваш метаболизм — не приговор. Даже с возрастом его можно поддерживать в тонусе.

Уточнения

Метаболи́зм или обме́н веще́ств, — это химические реакции, поддерживающие жизнь в организме. Эти процессы позволяют организмам расти и размножаться, сохранять свои структуры и отвечать на воздействия окружающей среды.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Гимадеева Ольга
Врач педиатр, детский гастроэнтеролог
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