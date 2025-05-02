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От музыки к отиту: как любимые наушники портят слух и вызывают воспаление

2:46
Здоровье

Ежедневное использование наушников — особенно внутриканальных — стало привычкой миллионов людей по всему миру. Однако длительное и частое ношение может иметь негативные последствия для слуха и здоровья ушей. Специалисты предупреждают: неправильное использование наушников способно нарушать естественные защитные механизмы уха, увеличивая риск воспалений и инфекций.

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Фото: mi.com is licensed under Free More info
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Как наушники влияют на ухо

По словам оториноларинголога Марины Циавос, человеческое ухо имеет естественную систему самоочищения. Ушная сера выводит наружу загрязнения и отмершие клетки, поддерживая стерильность внутренней среды. Но при регулярном блокировании слухового канала наушниками этот процесс нарушается.

  • Нарушение вентиляции создает условия для скопления тепла и влаги.
  • Повышенная влажность способствует размножению бактерий и грибков.
  • Механическое раздражение от постоянного контакта может привести к воспалению, зуда и микротравмам.

Результат — частые наружные отиты, зуд, заложенность, повышенная чувствительность и даже снижение слуха. В отдельных случаях осложнения могут привести к хроническому воспалению или временной тугоухости.

Почему важно соблюдать гигиену

Даже при регулярной чистке наушники не становятся полностью безопасными. Материалы, из которых они изготовлены, со временем накапливают влагу, жир и микрочастицы кожи. Особенно это актуально в жарком и влажном климате, где риск грибковых заболеваний ушей возрастает многократно.

Важно помнить, что наушники — предмет личного пользования. Их не рекомендуется передавать другим людям, а также следует регулярно дезинфицировать не только амбушюры, но и внутренние элементы.

Рекомендации по безопасному использованию

ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) рекомендует:

  • Поддерживать уровень громкости ниже 60% от максимума.
  • Использовать наушники с шумоподавлением, чтобы избежать необходимости повышать громкость в шумной обстановке.
  • Делать перерывы каждые 60 минут использования.
  • Ограничивать общее время ношения наушников в течение суток, особенно в общественных местах с высоким уровнем фонового шума.

Сочетание плохой гигиены, высокой громкости и длительного использования наушников может нанести серьёзный вред слуху. Чтобы минимизировать риски, необходимо соблюдать элементарные меры профилактики: регулярно чистить устройства, давать ушам отдых и следить за уровнем громкости.

Уточнения

Нау́шники головны́е телефо́ны - два телефона с оголовьем, предназначенные для подключения к радиоэлектронным аппаратам.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Гимадеева Ольга
Врач педиатр, детский гастроэнтеролог
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