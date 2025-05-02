От музыки к отиту: как любимые наушники портят слух и вызывают воспаление

Ежедневное использование наушников — особенно внутриканальных — стало привычкой миллионов людей по всему миру. Однако длительное и частое ношение может иметь негативные последствия для слуха и здоровья ушей. Специалисты предупреждают: неправильное использование наушников способно нарушать естественные защитные механизмы уха, увеличивая риск воспалений и инфекций.
По словам оториноларинголога Марины Циавос, человеческое ухо имеет естественную систему самоочищения. Ушная сера выводит наружу загрязнения и отмершие клетки, поддерживая стерильность внутренней среды. Но при регулярном блокировании слухового канала наушниками этот процесс нарушается.
Результат — частые наружные отиты, зуд, заложенность, повышенная чувствительность и даже снижение слуха. В отдельных случаях осложнения могут привести к хроническому воспалению или временной тугоухости.
Даже при регулярной чистке наушники не становятся полностью безопасными. Материалы, из которых они изготовлены, со временем накапливают влагу, жир и микрочастицы кожи. Особенно это актуально в жарком и влажном климате, где риск грибковых заболеваний ушей возрастает многократно.
Важно помнить, что наушники — предмет личного пользования. Их не рекомендуется передавать другим людям, а также следует регулярно дезинфицировать не только амбушюры, но и внутренние элементы.
ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) рекомендует:
Сочетание плохой гигиены, высокой громкости и длительного использования наушников может нанести серьёзный вред слуху. Чтобы минимизировать риски, необходимо соблюдать элементарные меры профилактики: регулярно чистить устройства, давать ушам отдых и следить за уровнем громкости.
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