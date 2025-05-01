Убивает тихо и каждый день: как привычный пластик разрушает сердце и иммунитет

3:33 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Тысячи смертей в год, воспаление сосудов, миллиарды долларов ущерба — и всё это из-за химических веществ, которые мы встречаем ежедневно в доме. Новое исследование, опубликованное в Lancet eBiomedicine, бьёт тревогу: определённые виды пластика, содержащие фталаты, особенно ДЭГФ, напрямую связаны с серьёзными сердечно-сосудистыми проблемами. Рассказываем, в каких приборах они скрываются, как их избежать — и что говорят учёные.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Холодильник

Что такое фталаты и где они содержатся

Фталаты — это группа химических соединений, которые делают пластик мягким, гибким и прозрачным. Они широко используются в:

Пищевых контейнерах.

Упаковке продуктов.

Медицинских трубках и системах.

Гибких шлангах и пластиковых бутылках.

Некоторых кухонных приборах из мягкого пластика.

Виниловых обоях, клеевых покрытиях и даже игрушках.

Наибольшую опасность представляет диэтилгексилфталат (ДЭГФ) — именно он, по мнению учёных, вызывает воспаление в артериях сердца, провоцируя развитие ишемии, инфарктов и инсультов.

Что показало исследование

Исследование, проведённое Нью-Йоркским университетом имени Лангона, анализировало данные из 200 стран. По результатам:

368 764 смерти от сердечно-сосудистых заболеваний в 2018 году были напрямую связаны с воздействием ДЭГФ.

Особенно уязвима возрастная группа 55-64 года.

Наибольшее число смертей зафиксировано в Индии, Пакистане и Египте — в странах с высокой пластиковой нагрузкой и низким уровнем регулирования.

Экономический ущерб составил 510 миллиардов долларов и может возрасти до 3,74 триллиона в ближайшие годы.

Как фталаты влияют на сердце

Фталаты в организме провоцируют:

Системное воспаление.

Повреждение эндотелия сосудов.

Нарушение работы сердечной мышцы.

Гормональные сбои, усиливающие риск сердечных заболеваний.

Как распознать и избегать опасные приборы

Ищите маркировку

Опасные пластики чаще всего обозначаются символами PVC, 3, 7 (Other) — именно они могут содержать фталаты.

Избегайте

Дешёвых пластиковых контейнеров без пищевой маркировки.

Пластиковых бутылок, особенно мягких и не предназначенных для повторного использования.

Старых пластиковых приборов (особенно до 2010 года).

Нагрева пластика в микроволновке или заливания в него горячей пищи.

Предпочитайте

Стеклянную, керамическую и нержавеющую посуду.

BPA-free и Phthalate-free маркировку.

Сертифицированную медицинскую технику и детские товары.

Что делать прямо сейчас

Проверьте, из какого пластика сделаны ваши кухонные контейнеры и приборы.

и приборы. Не используйте пластик при высоких температурах - не ставьте его в микроволновку и не заливайте кипятком.

- не ставьте его в микроволновку и не заливайте кипятком. Храните пищу в стекле или керамике.

Ограничьте контакт с ПВХ-изделиями - особенно в ванной, кухне и среди детских вещей.

Берегите своё сердце — начните с малого: просто загляните в свой кухонный шкаф.

Уточнения

Серде́чно-сосу́дистая систе́ма (лат. systema cardiovasculare) — система органов, обеспечивающих циркуляцию крови в организме человека и животных.

