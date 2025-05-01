Убивает тихо и каждый день: как привычный пластик разрушает сердце и иммунитет

Тысячи смертей в год, воспаление сосудов, миллиарды долларов ущерба — и всё это из-за химических веществ, которые мы встречаем ежедневно в доме. Новое исследование, опубликованное в Lancet eBiomedicine, бьёт тревогу: определённые виды пластика, содержащие фталаты, особенно ДЭГФ, напрямую связаны с серьёзными сердечно-сосудистыми проблемами. Рассказываем, в каких приборах они скрываются, как их избежать — и что говорят учёные.
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Холодильник
Что такое фталаты и где они содержатся
Фталаты — это группа химических соединений, которые делают пластик мягким, гибким и прозрачным. Они широко используются в:
Пищевых контейнерах.
Упаковке продуктов.
Медицинских трубках и системах.
Гибких шлангах и пластиковых бутылках.
Некоторых кухонных приборах из мягкого пластика.
Виниловых обоях, клеевых покрытиях и даже игрушках.
Наибольшую опасность представляет диэтилгексилфталат (ДЭГФ) — именно он, по мнению учёных, вызывает воспаление в артериях сердца, провоцируя развитие ишемии, инфарктов и инсультов.
Что показало исследование
Исследование, проведённое Нью-Йоркским университетом имени Лангона, анализировало данные из 200 стран. По результатам:
368 764 смерти от сердечно-сосудистых заболеваний в 2018 году были напрямую связаны с воздействием ДЭГФ.
Особенно уязвима возрастная группа 55-64 года.
Наибольшее число смертей зафиксировано в Индии, Пакистане и Египте — в странах с высокой пластиковой нагрузкой и низким уровнем регулирования.
Экономический ущерб составил 510 миллиардов долларов и может возрасти до 3,74 триллиона в ближайшие годы.