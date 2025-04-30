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Ты его пьёшь, но толку — ноль: четыре ошибки с витамином D

2:21
Здоровье

По результатам исследования из Чехии, в этой стране каждый третий человек сталкивается с нехваткой витамина D. Но даже у тех, кто контролирует уровень, показатели часто находятся на нижней границе нормы. Осенью и зимой большинство людей нуждается в дополнительном приёме витамина, а некоторые — круглый год. В этом плане поляки шагнули вперёд. А вот у чехов, как подчёркивает фармацевт Агнешка Дыль, другая проблема:

витамин D
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
витамин D

"Чехи не умеют правильно использовать витамин D", — говорит фармацевт Агнешка Дыль.

Результат? Организм просто не может усвоить препарат, и деньги уходят впустую.

Почему витамин D не усваивается

Существует четыре ключевых ошибки, из-за которых витамин D теряет эффективность.

  1. Не принимайте витамин D вместе с витаминами A и E.
    "У этих витаминов общий механизм усвоения, они конкурируют за одни и те же рецепторы", — объясняет фармацевт Агнешка Дыль.

  2. Не сочетайте с продуктами, богатыми клетчаткой.
    "Клетчатка создаёт барьер, который мешает усвоению как лекарств, так и БАДов", — говорит фармацевт Агнешка Дыль. Особенно сильно мешают льняные семена, выделяющие слизь.

  3. Избегайте одновременного приёма с препаратами от холестерина.
    Сюда входят лекарства с холестиполом, холестерамином и орлистатом (используется при ожирении). "Они нарушают всасывание жиров, а значит, и жирорастворимого витамина D", — подчёркивает фармацевт.

  4. Осторожно со стероидами.
    "Длительное или высокодозное применение стероидов (например, при астме) снижает усвоение витамина D и усиливает потерю кальция через почки. Это повышает риск остеопороза", — предупреждает фармацевт Агнешка Дыль.

Как правильно принимать витамин D

"Между приёмами витамина D и веществ, мешающих его усвоению, должно пройти не менее четырёх часов", — делится фармацевт Агнешка Дыль.

Она советует распределять приём добавок на день: одни — натощак, другие — с жирной пищей, третьи — вечером.

"Это как головоломка, но если хотим, чтобы добавки работали, — другого пути нет", — подчёркивает фармацевт.

Уточнения

Витамины группы D (витамин D) — биологически активные вещества (холекальциферол, эргокальциферол, ситокальциферол, 2,2-дигидроэргокальциферол и другие).

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Крамерова Алла
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, в том числе бронхита, простуды, ОРЗ и ОРВИ, ЖКТ, пищевого отравления, мочевыводящей системы и др
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