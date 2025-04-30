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Эти привычки разрушают фертильность, но о них почти никто не говорит

2:02
Здоровье

Может ли обычная усталость, сигарета "для расслабления" или пренебрежение гигиеной повлиять на шанс стать матерью? Да — и гораздо серьёзнее, чем кажется. Репродуктивное здоровье женщины зависит от множества факторов, и некоторые из них мы склонны недооценивать.

Гинеколог
Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Гинеколог

"Репродуктивное здоровье — неотъемлемая часть общего состояния организма. Без заболеваний этой сферы шансы на рождение здорового ребёнка значительно выше", — объясняет заместитель главного врача областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Светлана Белкина.

Невидимые враги фертильности

Современный ритм жизни влияет на организм женщины с разных сторон. Наибольшую угрозу представляют:

  • Гинекологические болезни, включая гормональные сбои. Они могут вызывать бесплодие или прерывание беременности.

  • Инфекции, передающиеся половым путём.

  • Курение, алкоголь и наркотики. Никотин мешает подготовке матки к беременности, алкоголь нарушает функцию зачатия, а наркотики сбивают менструальный цикл.

  • Аборты. Влияние касается как физиологии, так и психики женщины.

  • Экология. Загрязнённый воздух и вода могут спровоцировать гормональные сбои, ухудшить качество яйцеклеток и даже вызвать мутации.

Что помогает сохранить репродуктивное здоровье

Профилактика всегда проще лечения. Для женщин детородного возраста (18-49 лет) проводится углублённая диспансеризация, позволяющая вовремя выявить риски и скорректировать образ жизни, сообщает информационное агентство "Пенза-Пресс".

"Здоровый образ жизни — основа женского здоровья. Физическая активность, сбалансированное питание, соблюдение гигиены — всё это укрепляет организм и помогает избежать проблем в будущем", — подчёркивает врач.

Уточнения

Ферти́льность (лат. fertilis - "плодородный, плодовитый") — способность половозрелого организма производить жизнеспособное потомство. Противоположно понятиям "бесплодие", "стерильность".

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Третинник Людмила
Специализируется на лечении сложных форм бесплодия
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