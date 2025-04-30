Поздний перекус — это не голод, а привычка: почему рука тянется к чипсам перед сном

Скука перед телевизором, лёгкий голод или просто привычка — и рука тянется к печенью или чипсам. Вроде бы ничего страшного, но такие вечерние перекусы могут здорово подпортить здоровье и даже метаболизм.
"Наш организм утром работает активнее, а вечером начинает накапливать, а не расходовать", — объясняет диетолог Марко Маркетти.
Уровень инсулина, кортизола и прочих гормонов также подчинён ритму дня и ночи. И если поздно вечером нагружать организм углеводами, то со временем снижается толерантность к глюкозе. Особенно это опасно для тех, кто следит за весом или страдает метаболическим синдромом.
По вечерам мы чаще всего выбираем еду с простыми сахарами, жирами и солью. Это вкусно, но совсем не полезно. Особенно если переедание становится нормой. Поздние калории чаще всего съедаются не от голода, а от привычки — автоматически, перед экраном, без удовольствия и осознанности.
Если уж очень хочется — выбирайте полезное. Вот несколько вариантов:
Мы созданы жить по солнечному циклу: днём активность, ночью — покой. А современная жизнь наоборот — ужин обильный, завтрак забытый. В итоге живём дольше, но не лучше: болезни сердца, диабет, ожирение.
Начните с простого: верните завтрак на пьедестал и сделайте вечернюю еду лёгкой и осознанной. Даже маленькая перемена даёт ощутимый эффект.
Метаболи́зм или обме́н веще́ств, — это химические реакции, поддерживающие жизнь в организме.
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