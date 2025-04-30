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Поздний перекус — это не голод, а привычка: почему рука тянется к чипсам перед сном

2:02
Здоровье

Скука перед телевизором, лёгкий голод или просто привычка — и рука тянется к печенью или чипсам. Вроде бы ничего страшного, но такие вечерние перекусы могут здорово подпортить здоровье и даже метаболизм.

Чипсы
Фото: commons.wikimedia.org by Somian, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Чипсы

"Наш организм утром работает активнее, а вечером начинает накапливать, а не расходовать", — объясняет диетолог Марко Маркетти.

Уровень инсулина, кортизола и прочих гормонов также подчинён ритму дня и ночи. И если поздно вечером нагружать организм углеводами, то со временем снижается толерантность к глюкозе. Особенно это опасно для тех, кто следит за весом или страдает метаболическим синдромом.

Почему нас тянет к вредному

По вечерам мы чаще всего выбираем еду с простыми сахарами, жирами и солью. Это вкусно, но совсем не полезно. Особенно если переедание становится нормой. Поздние калории чаще всего съедаются не от голода, а от привычки — автоматически, перед экраном, без удовольствия и осознанности.

Чем заменить вредные перекусы

Если уж очень хочется — выбирайте полезное. Вот несколько вариантов:

  • Греческий йогурт или кефир: сытно, полезно для микробиоты.
  • Овощи с оливковым маслом: клетчатка + полезные жиры.
  • Пармезан: белок, насыщенность, никакой пустой калории.
  • Фрукты с низким ГИ: например, яблоко или ягоды.
  • Сухофрукты и орехи: отличный источник полезных жиров и белка.

Почему всё дело в ритме

Мы созданы жить по солнечному циклу: днём активность, ночью — покой. А современная жизнь наоборот — ужин обильный, завтрак забытый. В итоге живём дольше, но не лучше: болезни сердца, диабет, ожирение.

Начните с простого: верните завтрак на пьедестал и сделайте вечернюю еду лёгкой и осознанной. Даже маленькая перемена даёт ощутимый эффект.

Уточнения

Метаболи́зм или обме́н веще́ств, — это химические реакции, поддерживающие жизнь в организме.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Ведущий специалист
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