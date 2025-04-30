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Пластик внутри нас: исследования шокировали новыми находками в мозге человека

2:19
Здоровье

Микропластик больше не просто загрязнитель океанов. Его находят в воздухе, в воде, в продуктах — и, как показали последние исследования, даже в мозге человека. И хотя наука только в начале пути к полному пониманию последствий, тревога среди учёных уже достигла критической отметки.

Пластиковые отходы
Фото: Designed by Freepik by https://www.freepik.com/author/mb-photoarts is licensed under Public domian
Пластиковые отходы

Микропластик в мозге — уже реальность

Новое исследование, опубликованное в журнале Brain Medicine, подтверждает: частицы микропластика накапливаются в тканях мозга. Авторы из США и Канады обращают внимание не только на риски для окружающей среды, но и на прямую угрозу для здоровья человека. Особое беспокойство вызывает связь с нейродегенеративными заболеваниями.

Учёные из Университета Нью-Мексико ранее нашли микропластик в мозге умерших людей — особенно много его было в тканях у пациентов, страдавших деменцией. Также высокая концентрация частиц обнаружена в печени, почках и других органах.

"Когда я услышал, что в мозге может содержаться объём пластика, равный чайной ложке, это был шок", — признаётся ведущий автор комментария Николас Фабиано.

Мы не знаем, как он туда попадает — и как его вывести

Пока науке неясно, как именно микропластик проникает в мозг. Гипотезы есть, но ни одна не доказана. Неизвестны и способы его удаления — хотя предположительно часть веществ может выводиться с потом.

Отдельную угрозу представляют химические соединения, которые высвобождаются из микропластика. Многие из них могут нарушать гормональный фон, вызывать бесплодие, диабет и даже рак. Учёные подчёркивают: список возможных последствий ещё далеко не полный.

Что делать уже сейчас

Авторы работы призывают правительства принять срочные меры по снижению воздействия микропластика на человека. Но и каждый из нас может предпринять простые шаги: уменьшить потребление бутилированной воды, отказаться от чайных пакетиков, по возможности — выбирать продукты с минимальной упаковкой.

Пока мы не знаем всего, ясно одно — ждать, пока микропластик накопится в каждом органе, точно не стоит.

Уточнения

Микропластик - мелкие (обычно размером меньше пяти миллиметров) частицы пластика.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
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