Пластик внутри нас: исследования шокировали новыми находками в мозге человека

Микропластик больше не просто загрязнитель океанов. Его находят в воздухе, в воде, в продуктах — и, как показали последние исследования, даже в мозге человека. И хотя наука только в начале пути к полному пониманию последствий, тревога среди учёных уже достигла критической отметки.
Новое исследование, опубликованное в журнале Brain Medicine, подтверждает: частицы микропластика накапливаются в тканях мозга. Авторы из США и Канады обращают внимание не только на риски для окружающей среды, но и на прямую угрозу для здоровья человека. Особое беспокойство вызывает связь с нейродегенеративными заболеваниями.
Учёные из Университета Нью-Мексико ранее нашли микропластик в мозге умерших людей — особенно много его было в тканях у пациентов, страдавших деменцией. Также высокая концентрация частиц обнаружена в печени, почках и других органах.
"Когда я услышал, что в мозге может содержаться объём пластика, равный чайной ложке, это был шок", — признаётся ведущий автор комментария Николас Фабиано.
Пока науке неясно, как именно микропластик проникает в мозг. Гипотезы есть, но ни одна не доказана. Неизвестны и способы его удаления — хотя предположительно часть веществ может выводиться с потом.
Отдельную угрозу представляют химические соединения, которые высвобождаются из микропластика. Многие из них могут нарушать гормональный фон, вызывать бесплодие, диабет и даже рак. Учёные подчёркивают: список возможных последствий ещё далеко не полный.
Авторы работы призывают правительства принять срочные меры по снижению воздействия микропластика на человека. Но и каждый из нас может предпринять простые шаги: уменьшить потребление бутилированной воды, отказаться от чайных пакетиков, по возможности — выбирать продукты с минимальной упаковкой.
Пока мы не знаем всего, ясно одно — ждать, пока микропластик накопится в каждом органе, точно не стоит.
Микропластик - мелкие (обычно размером меньше пяти миллиметров) частицы пластика.
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