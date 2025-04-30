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Он был замкнутым и не выходил из дома. Сегодня — чемпион с медалями

3:12
Здоровье

Роне Энрике Амарал да Силва сегодня 14 лет. Он тренируется по 2,5 часа пять раз в неделю, занимается пилатесом и силовыми упражнениями. По субботам играет в сквош в удовольствие, а воскресенье посвящает отдыху и походу в церковь. Но ещё два года назад всё было иначе.

Rone Henrique Amaral da silva, 14 лет, играет в сквош
Фото: https://extra.globo.com/ by Egberto Nogueira/imã fotografia is licensed under Rone Henrique Amaral da Silva, de 14 anos, joga squash
Rone Henrique Amaral da silva, 14 лет, играет в сквош

Всё началось с геймпада

В 12 лет Роне весил 62 кг и почти не вставал с дивана. Пандемия закрыла школы и спортплощадки, и жизнь подростка замкнулась на доме, еде и экране.

"До 2019 года я каждый день занимался спортом. А потом пришла пандемия, и я перестал даже выходить на улицу. Мне подарили первую видеоигровую приставку — и всё, я с утра до вечера сидел в играх и в телефоне. Начал набирать вес и становился всё более грустным", — вспоминает он.

Ситуация Роне — не исключение. По данным ВОЗ, более 80% подростков в мире ведут малоподвижный образ жизни, хотя в этом возрасте им рекомендованы минимум 60 минут активной нагрузки в день.

Один час спорта — недостаточно

Педиатр-эндокринолог Паола Баккарини объясняет: даже при часе спорта в день подросток может считаться малоподвижным, если всё остальное время он проводит сидя.

"Сидячий образ жизни — это длительные периоды без движения. Если подросток тренируется час, а оставшиеся 23 часа проводит на месте — он по-прежнему малоподвижен", — подчёркивает врач.

Педиатр Жетулио Морату Фильо предупреждает: в подростковом возрасте это особенно опасно. Повышается риск ожирения, диабета, гипертонии, нарушений сна и даже депрессии. Кроме того, чем дольше ребёнок не двигается, тем меньше шансов, что он будет активен во взрослом возрасте.

Как вернуть подростку интерес к движению

Главное — найти, что по-настоящему увлечёт. По словам врача, подростки готовы заниматься, если видят в этом удовольствие или успех. Но для этого они должны попробовать разные направления.

"Я шучу, что с подростков не стоит брать плату за абонемент — они всё равно будут менять секции, пока не найдут "своё”", — говорит Морату Фильо.

Так произошло и с Роне. В 2023 году он откликнулся на приглашение соседа и попал в бесплатный проект тренера Айзака Барделлы. Тот заметил талант и стал с ним работать. Роне поменял питание, убрал сладкое и газировку — и за полтора года сбросил 14 кг.

"Сквош — это была любовь с первого взгляда. Через год тренировок я стал трёхкратным чемпионом штата и Бразилии", — делится Роне.

Маленькие шаги — большая польза

Чтобы подросток не сидел целый день, достаточно ввести простые привычки: подниматься по лестнице, идти пешком в магазин, помогать по дому. А в выходные — активный отдых на свежем воздухе и ограничение времени перед экраном.

Уточнения

Сквош - игровой вид спорта с мячом и ракеткой в закрытом помещении.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Комлева Анжелика
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