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Превысил норму — и сердце сказало "стоп": когда магний становится ядом

2:50
Здоровье

Магний часто остаётся в тени более популярных витаминов, но без него не будет работать ни сердце, ни мышцы, ни кости. Этот минерал регулирует давление, поддерживает здоровье скелета и участвует в сотнях процессов в организме.

Усталость
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Усталость

Как долго магний остаётся в организме

Уже через час после приёма магний начинает всасываться, а за шесть часов усваивается до 80% вещества. Но одна доза — это ещё не гарантия пользы. Для лечения или восполнения дефицита магний нужно принимать регулярно, иначе уровень в организме не успеет стабилизироваться.

Как организм использует и выводит магний

После приёма минерал проходит через желудочно-кишечный тракт и всасывается в тонком кишечнике. Более половины запасов магния хранится в костях, остальное — в мягких тканях и мышцах. Излишки выводятся через кал и мочу. Интересно, что при дефиците магния почки стараются удержать его, уменьшая выведение с мочой.

От чего зависит усвоение магния

  • Форма магния. Лучше всего усваиваются растворимые формы — цитрат, лактат, аспартат, хлорид. Менее эффективны — оксид и сульфат.

  • Состояние здоровья. Болезни ЖКТ (например, болезнь Крона), диабет, алкоголизм и старение ухудшают усвоение.

  • Способ приёма. Магний можно наносить и на кожу — в виде кремов или спреев. Это позволяет обойти ЖКТ, но метод ещё мало изучен.

  • Диета. Продукты с клетчаткой, фосфором, цинком, кофе и газировка могут снижать усвояемость. Однако исключать их не нужно — важно учитывать общее питание.

  • Насыщенность организма. Чем ниже уровень магния, тем больше его усваивается — организм "экономит" ресурс.

Сколько — это много

Рекомендуемая суточная норма магния — 310-420 мг в зависимости от пола и возраста. Допустимая верхняя граница для добавок — 350 мг. Превышение может вызвать диарею, слабость, головокружение, а в тяжёлых случаях — остановку сердца. Если уровень в крови превышает 1,75 ммоль/л, риски растут многократно.

Что важно запомнить

Магний — важнейший элемент, от которого зависит общее самочувствие. Но чтобы он действительно приносил пользу, его нужно принимать осознанно, с учётом дозировки, формы и состояния организма. Самолечение может быть опасным — особенно при заболеваниях почек или нарушениях обмена веществ.

Уточнения

Метаболи́зм или обме́н веще́ств, — это химические реакции, поддерживающие жизнь в организме.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Березанцев Андрей
Психотерапевт, психиатр
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