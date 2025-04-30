Один вдох — и ты навсегда дышишь иначе: обратной дороги не будет

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2:51
Здоровье

Американская школьница три года тайно пользовалась вейпом — и получила диагноз, который звучит как шутка, но заканчивается пересадкой лёгких. У неё обнаружили так называемое "попкорновое лёгкое" — редкое, но необратимое заболевание, при котором мельчайшие дыхательные пути воспаляются и зарастают рубцовой тканью.

Одноразовые электронные сигареты
Фото: commons.wikimedia.org by Pannet, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Одноразовые электронные сигареты

От аромата к увечью

В начале 2000-х сотрудники завода по производству попкорна начали массово жаловаться на кашель и одышку. Причина — диацетил, ароматизатор с маслянистым вкусом, который стал токсичным при вдыхании. Именно он разрушал их бронхиолы. Позже выяснилось: диацетил содержится и в некоторых ароматизированных жидкостях для вейпов.

Вдыхание диацетила, ацетоина и других летучих соединений может привести к необратимому поражению лёгких. Лечения нет — максимум, что возможно, это облегчение симптомов. В тяжёлых случаях — пересадка органа.

Вкус детства с побочным эффектом

Сотни вкусов — от ваты до тропических фруктов — делают вейпы особенно популярными среди подростков. Но привлекательный вкус не делает пар безопасным. Многие ароматизаторы одобрены для еды, но не для вдыхания. При попадании в лёгкие они минуют печень и сразу проникают в кровоток, оказываясь в сердце, мозге и других органах за считаные секунды.

Вреден не сам вкус, а путь его попадания в организм. Именно это когда-то сделало попкорн опасным — не съеденный, а вдыханный.

Вейпинг и химический коктейль

В современных устройствах используется более 180 ароматизаторов. Под нагревом они разлагаются на новые соединения — и многие из них никогда не проверялись на безопасность при ингаляции. Даже если производитель отказался от диацетила, его заменители могут оказаться не менее токсичными.

Тот же путь прошла и героиня недавнего случая в США — её болезнь стала зловещим эхом вспышки Evali в 2019 году, когда от токсичных веществ в вейпах пострадали тысячи человек. Тогда виновником оказался витамин Е ацетат, превращающийся при нагреве в опасный газ кетен.

Вывод, который нельзя игнорировать

Врачи всё чаще фиксируют ухудшение дыхательной функции у подростков, использующих вейпы — даже если они никогда не курили обычные сигареты. Чем чаще и разнообразнее вкус, тем выше риск.

История с попкорном повторяется — только на этот раз в школьных рюкзаках. А пока нет жёсткого контроля, чёткой маркировки и информирования, пострадавших будет становиться больше.

Уточнения

Электро́нная сигаре́та (ЭС, вейп, e-сигарета) — электронное устройство, генерирующее высокодисперсный аэрозоль, который вдыхает пользователь.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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