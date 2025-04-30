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Обычная ошибка разрушает ваш сон каждую ночь — и вы делаете её каждое утро

2:05
Здоровье

Кажется, что уснуть — это простейшее из дел. Но стоит лечь в постель, как в голове начинают крутиться тревожные мысли, а ночью — привычное пробуждение в 2:00. Как выясняется, дело может быть вовсе не в вечерних привычках.

Девушка под одеялом
Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка под одеялом

Сон начинается утром

Физиолог сна Стефани Ромишевски убеждена: качественный сон начинается не с ритуалов перед сном, а с того, как вы просыпаетесь. Глава клиники The Sleepyhead Clinic, она помогла уже более 10 тысячам пациентов и уверяет — главное правило, которое мы игнорируем, это подъём в одно и то же время каждый день.

"Вы накапливаете сонливость только тогда, когда бодрствуете. Если вы не были достаточно времени в активном состоянии, у вас просто не будет этого самого "тяги ко сну"", — объясняет Стефани.

Забудьте про вечерние ритуалы

Идея фокусироваться на вечерних привычках или искать способы не просыпаться ночью — ошибочна, считает эксперт. Многие настолько зациклены на сне, что начинают менять график: ложатся раньше, дремлют днём, позволяют себе выходные "отсыпания". Это лишь усугубляет ситуацию, нарушая естественные ритмы.

"Вы начинаете действовать логично — подстраиваете поведение под мнимые правила сна, но на самом деле сбиваете свои внутренние часы", — добавляет она.

Чем вредны утренние поблажки

Лежание до полудня на выходных — не спасение, а способ окончательно сбить режим. Сонный долг не компенсируется "отсыпанием", а только закрепляет нестабильный график. Если же вставать стабильно, пусть даже чуть раньше, со временем исчезнет потребность в воскресных марафонах сна.

"Если бы мы были хотя бы немного последовательнее, чем большинство людей сейчас, качество сна улучшилось бы у всех", — подчёркивает Стефани.

Ключевая мысль проста: начинать нужно с утра. И лучшее, что можно сделать для своего сна — перестать бороться с ночью и взять под контроль утро.

Уточнения

Цирка́дные (циркадиа́нные) ри́тмы (от лат. circa "около, кругом" + dies "день") — циклические колебания интенсивности различных биологических процессов, связанные со сменой дня и ночи.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
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