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Секрет долголетия и силы: эти три каши обязательны в рационе каждого мужчины

2:23
Здоровье

Крупы — это превосходный источник сложных углеводов и клетчатки, обеспечивающий организм энергией и поддерживающий здоровье пищеварительной системы. Они также богаты витаминами, минералами и микроэлементами. Регулярное употребление каш способствует поддержанию нормального уровня глюкозы в крови, улучшает функционирование кишечника и укрепляет иммунитет.

Пшенная каша
Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пшенная каша

Нередко каши называют идеальным вариантом для питательного завтрака, обеспечивающего энергией на весь день. Диетологи выделили несколько видов круп, особенно полезных для мужского здоровья.

В первую очередь, стоит обратить внимание на овсянку, традиционное блюдо британской аристократии. Овсяная каша содержит вещества, укрепляющие кости и улучшающие состояние кожи. Исследования, проведенные учеными Гарварда, показали, что овсянка помогает снизить уровень "плохого" холестерина, укрепить иммунитет и стабилизировать уровень сахара в крови. Кроме того, содержащаяся в ней аминокислота L-аргинин благоприятно влияет на состояние сосудов, пишет "Русская Семёрка".

Гречка также обладает множеством полезных свойств. Она богата железом, кальцием, калием, фосфором, витаминами группы B, витамином PP и витамином E. Интересно, что в западных странах гречневую кашу долгое время не признавали, считая ее кормом для домашних животных. Однако, благодаря исследованиям и популяризации здорового образа жизни, европейские ученые изменили свое мнение. Гречка способствует нормализации уровня сахара и железа в крови, и ее рекомендуется употреблять не реже одного раза в неделю для поддержания эндокринной системы.

Пшенная каша полезна для людей с чувствительным пищеварением, так как она способствует улучшению работы кишечника и нормализации микрофлоры. Английские ученые также обнаружили, что пшено полезно как для мужчин, так и для женщин, благодаря его положительному влиянию на эндокринную систему. Оно может использоваться для профилактики некоторых заболеваний, включая рак молочной железы у женщин и повышение сексуальной выносливости у мужчин.

Уточнения

Овся́ная ка́ша (или овся́нка) — каша из овсяной крупы (дроблёной или недроблёной, плющеной, овсяных хлопьев или толокна).

Пшённая ка́ша (разг. пшёнка) — каша, приготавливаемая из пшённой крупы, получаемой из плодов (зёрен) растений рода Просо (Panicum).
 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Крюкова Людмила
Владеет методиками проведения диагностических и лечебных пункций суставов, периартикулярных мягких тканей‚ паравертебральных блокад‚ пункций подколенных синовиальных кист Бейкера под контролем и без УЗИ-аппарата, внутрисуставная и системная озонотерапия.
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