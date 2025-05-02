Куриное мясо — бомба замедленного действия? Учёные бьют тревогу из-за популярного продукта

1:54 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Новые научные изыскания ставят под сомнение устоявшееся мнение о диетических качествах куриного мяса.

Фото: flickr.com by stu_spivack, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Куриные крылья

Традиционно, курятина считается предпочтительным видом мяса благодаря низкому содержанию насыщенных жиров и холестерина, что делает её популярной среди сторонников здорового питания. Кроме того, она легко усваивается и хорошо вписывается в разнообразный рацион. Однако, недавние исследования итальянских ученых из Национального института гастроэнтерологии указывают на потенциальные риски.

Их исследования показали, что регулярное потребление куриного мяса в объеме свыше 300 граммов в неделю может удвоить вероятность развития рака желудка и кишечника. В течение 20 лет ученые наблюдали за 5 тысячами участников, анализируя их пищевые привычки.

Результаты показали, что у тех, кто употреблял более четырех порций курятины в неделю, чаще диагностировались онкологические заболевания. Согласно данным журнала Nutrients, негативное воздействие курятины сильнее проявляется у мужчин, увеличивая риск преждевременной смерти от этих заболеваний.

Причины такой закономерности пока не ясны. Одна из гипотез связывает это с генетическими или гормональными различиями между полами. Другое предположение указывает на химические вещества, содержащиеся в кормах для птиц, и условия их содержания. Также, способ приготовления может играть роль: чрезмерная обжарка превращает мясо в источник мутагенов.

Авторы исследования рекомендуют не отказываться от курятины полностью, а лишь ограничить её потребление до 100-150 граммов в неделю, чтобы снизить потенциальные риски.

Уточнения

Куря́тина — кулинарное и промышленное наименование куриного мяса.



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