3 минуты, которые спасают жизнь: ученые раскрыли секрет здоровья после 60

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2:21
Здоровье

С течением времени организм претерпевает закономерные изменения, которые способны негативно сказываться на здоровье. Это объясняется постепенным износом органов и систем, ослаблением иммунитета и другими физиологическими процессами.

Скандинавская ходьба
Фото: commons.wikimedia.org by Zentay Anikó, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Скандинавская ходьба

В связи с этим, профилактика заболеваний и поддержание здорового образа жизни становятся особенно важными в любом возрасте. В зрелом возрасте необходимо обеспечить полноценный сон, сбалансированное питание и исключить вредные привычки.

В отношении физической активности, недавнее исследование австралийских ученых из Университета Сиднея выявило её значительное влияние на здоровье. В исследовании приняли участие более 24 тысяч человек, средний возраст которых составил 62 года. В течение определенного периода участники носили на запястье акселерометры, которые измеряли уровень их активности в течение дня. Специалисты анализировали все изменения и учитывали историю болезней участников обоих полов.

Наблюдение за участниками велось в течение двух лет. Результаты показали, что люди, проявлявшие более высокую физическую активность, значительно реже сталкивались с инсультами и инфарктами. При этом от участников не требовалось посещать спортзал или заниматься бегом — для многих это было бы затруднительно в силу возраста.

Достаточно было лишь кратковременного повышения пульса, всего на 3 минуты. Аналитики полагают, что участники занимались обычными домашними делами, такими как уборка или прогулка с домашним животным.

Эти занятия были определены исследователями как "непреднамеренная физическая активность". Именно она оказывала защитное воздействие на здоровье испытуемых.

Вывод экспертов был однозначен: наличие времени на какую-либо активность значительно снижало риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

И наоборот, чрезмерное увлечение гаджетами, просмотр телепередач или активное использование социальных сетей увеличивали риск инсульта и инфаркта. Более того, такой образ жизни способствовал увеличению веса.

Уточнения

Инсу́льт (лат. insultus «наскок, нападение, удар»), устар. апопле́кси́я (др.-греч. ἀποπληξία «паралич»), апоплекси́ческий удар или просто удар — острое нарушение кровоснабжения головного мозга (острое нарушение мозгового кровообращения, ОНМК), характеризующееся внезапным (в течение нескольких минут, часов) появлением очаговой и/или общемозговой неврологической симптоматики.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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