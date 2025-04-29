Секрет долголетия в отпуске: сколько в год отдыхать, чтобы не стареть

Исследователи проанализировали данные более 12 тысяч мужчин с высоким риском ишемической болезни сердца. У тех, кто шел в отпуск каждый год в течение девяти лет, общий риск смерти снизился примерно на 20 процентов.
Риск смерти от сердечных заболеваний у этих людей снизился на 30 процентов.
Оказалось, что частота заслуженного отдыха может влиять на кровяное давление, уровень сахара в крови, окружность талии, уровень холестерина и прочее.
Отдых избавляет от стресса, тревоги и депрессии. Важно проводить его с глобальной сменой обстановки, а не дома.
О́тпуск — временное освобождение от работы в будние дни на определённый период времени для отдыха и иных социальных целей с сохранением прежнего места работы.
Почему после заправки на одной АЗС бензина хватает надолго, а на другой — буквально утекает? Всё дело в присадках, сроке годности и… недоливе.