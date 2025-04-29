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Секрет долголетия в отпуске: сколько в год отдыхать, чтобы не стареть

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Здоровье

Исследователи проанализировали данные более 12 тысяч мужчин с высоким риском ишемической болезни сердца. У тех, кто шел в отпуск каждый год в течение девяти лет, общий риск смерти снизился примерно на 20 процентов.

Девушка в красном купальнике на острове Краби в Таиланде
Фото: freepik.com by tawatchai07, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка в красном купальнике на острове Краби в Таиланде

Риск смерти от сердечных заболеваний у этих людей снизился на 30 процентов.

Оказалось, что частота заслуженного отдыха может влиять на кровяное давление, уровень сахара в крови, окружность талии, уровень холестерина и прочее.

Отдых избавляет от стресса, тревоги и депрессии. Важно проводить его с глобальной сменой обстановки, а не дома.

Уточнения

О́тпуск — временное освобождение от работы в будние дни на определённый период времени для отдыха и иных социальных целей с сохранением прежнего места работы. 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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