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Те, кто делают это после еды, тратят меньше на врачей и живут дольше

1:46
Здоровье

Это может показаться забавным, но врачи утверждают: легкая прогулка после еды, даже если она сопровождается естественным газообразованием, может серьёзно улучшить здоровье кишечника и в целом продлить жизнь.

Пенсионеры на прогулке
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Пенсионеры на прогулке

Почему "прогулка с газами" полезна

Доктор Тим Тютан из Мемориального онкологического центра Слоуна-Кеттеринга в Нью-Йорке объясняет: после еды прогулка стимулирует моторику кишечника, помогая организму быстрее избавляться от газов и предотвращая запоры.

Как это влияет на уровень сахара и риск заболеваний

Физическая активность после приёма пищи помогает избежать резких скачков сахара в крови и улучшает работу инсулина. Это особенно важно для профилактики диабета 2 типа и осложнений вроде повреждений глаз, почек и сердца.

Доктор Кристофер Дамман из Вашингтонского университета добавляет: даже пять минут лёгкого движения после еды заметно снижают уровень сахара в крови.

Когда стоит идти на прогулку

Лучший эффект достигается, если выйти на улицу в течение часа после еды. Если ждать дольше, можно упустить момент, когда уровень сахара начинает стремительно расти.

Как прогулка снижает риск рака

Регулярная физическая активность снижает вероятность развития множества видов рака. По данным Американского онкологического общества, ходьба 30 минут в день со скоростью около 5 км/ч даёт мощный профилактический эффект.

Доктор Альпа Пател подчёркивает: "Это бесплатно, просто и доступно каждому". А профессор Лоретта ДиПьетро отмечает: максимальная польза для здоровья достигается именно при прогулках после еды.

Уточнения

Сахарный диабет 2-го типа (также — инсулинорезистентный сахарный диабет, прежние названия — инсулиннезависимый диабет и диабет взрослых) — хроническое заболевание, при котором организм не может эффективно использовать инсулин, в достаточном количестве вырабатываемый клетками поджелудочной железы.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Паниченко Анна
Занимается диагностикой и лечением доброкачественных и злокачественных новообразований молочных желез, проводит пункционную биопсию узловых образований.
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