Курица под прицелом: белое мясо оказалось в списке рисков для здоровья

Новое исследование, опубликованное в журнале Nutrients, поставило под сомнение репутацию курятины как безопасного продукта. Оказалось, что высокое потребление белого мяса может увеличить риск смертности и развития рака.
Итальянские учёные из Национального института гастроэнтерологии наблюдали более 4800 взрослых среднего возраста в течение 19 лет, анализируя их рацион, образ жизни и состояние здоровья. Среди 1028 участников, умерших за время исследования, около 41% потребляемого мяса составляло белое мясо.
Результаты:
Люди, употреблявшие более 300 граммов курятины в неделю, имели на 27% выше риск смерти по сравнению с теми, кто ел менее 100 граммов.
У мужчин этот риск был ещё выше — на 61%.
Потребление 200 граммов курятины в неделю увеличивало риск развития рака желудочно-кишечного тракта на 65%.
Питание играет ключевую роль в профилактике заболеваний. Диетолог и шеф-повар Шелли Ловинг считает, что вопрос стоит ставить шире: дело не только в мясе, но и в его производстве и приготовлении. Особенно вредны используемые для жарки рафинированные масла — соевое, кукурузное, каноловое.
Она советует выбирать более безопасные масла: авокадо, кокосовое или оливковое первого отжима.
Ловинг рекомендует:
Покупать органическую или свободно выращенную курицу
Внимательно читать этикетки
Избегать продукции с добавками в корм и применением гормонов
По её мнению, важно вкладывать деньги не в лекарства, а в качественные продукты, которые поддерживают здоровье с самого начала.
Биопроду́кты (также органи́ческие проду́кты) — продукция сельского хозяйства и пищевой промышленности, изготовленная без использования (либо с меньшим использованием) синтетических пестицидов, синтетических минеральных удобрений, регуляторов роста, искусственных пищевых добавок.
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