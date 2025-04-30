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Курица под прицелом: белое мясо оказалось в списке рисков для здоровья

1:56
Здоровье

Новое исследование, опубликованное в журнале Nutrients, поставило под сомнение репутацию курятины как безопасного продукта. Оказалось, что высокое потребление белого мяса может увеличить риск смертности и развития рака.

Сырая курица
Фото: freepik.com by mdjaff, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сырая курица

Что показало исследование

Итальянские учёные из Национального института гастроэнтерологии наблюдали более 4800 взрослых среднего возраста в течение 19 лет, анализируя их рацион, образ жизни и состояние здоровья. Среди 1028 участников, умерших за время исследования, около 41% потребляемого мяса составляло белое мясо.

Результаты:

  • Люди, употреблявшие более 300 граммов курятины в неделю, имели на 27% выше риск смерти по сравнению с теми, кто ел менее 100 граммов.

  • У мужчин этот риск был ещё выше — на 61%.

  • Потребление 200 граммов курятины в неделю увеличивало риск развития рака желудочно-кишечного тракта на 65%.

Проблема — не только в мясе

Питание играет ключевую роль в профилактике заболеваний. Диетолог и шеф-повар Шелли Ловинг считает, что вопрос стоит ставить шире: дело не только в мясе, но и в его производстве и приготовлении. Особенно вредны используемые для жарки рафинированные масла — соевое, кукурузное, каноловое.

Она советует выбирать более безопасные масла: авокадо, кокосовое или оливковое первого отжима.

Как выбрать безопасное мясо

Ловинг рекомендует:

  • Покупать органическую или свободно выращенную курицу

  • Внимательно читать этикетки

  • Избегать продукции с добавками в корм и применением гормонов

По её мнению, важно вкладывать деньги не в лекарства, а в качественные продукты, которые поддерживают здоровье с самого начала.

Уточнения

Биопроду́кты (также органи́ческие проду́кты) — продукция сельского хозяйства и пищевой промышленности, изготовленная без использования (либо с меньшим использованием) синтетических пестицидов, синтетических минеральных удобрений, регуляторов роста, искусственных пищевых добавок.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Соколова Светлана
Ведущий специалист
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