Секрет ясного ума: два продукта, которые спасают мозг от старения

2:02 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Все знают, что одни продукты полезны, а другие — не очень. Но мало кто задумывается: некоторые сочетания продуктов могут усиливать полезные свойства друг друга. Особенно это касается защиты мозга и предупреждения возрастных заболеваний.

Фото: unsplash.com by Эндрю Уэлч, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Горсть черники

Почему еда так важна для мозга

По данным исследований, ежедневный рацион напрямую влияет на работу мозга, когнитивные функции и даже риск развития нейродегенеративных заболеваний. Питательные вещества воздействуют на молекулярные процессы, поддерживая здоровье нейронов.

Гарвардская медицинская школа утверждает: лучшие продукты для мозга — это те же, что и для сердца. Среди них:

Зелёные листовые овощи (шпинат, брокколи)

Жирная рыба (лосось, скумбрия)

Ягоды (черника, клубника)

Чай и кофе

Грецкие орехи

Также растёт интерес к роли кишечной микробиоты в поддержании ментального здоровья.

Как черника и грецкие орехи работают вместе

Доктор Карэн Раджан объясняет: "Если перекусывать черникой и грецкими орехами вместе, полифенолы из ягод соединяются с омега-3 жирными кислотами из орехов, создавая настоящий "щит" для мозга".

Черника богата антиоксидантами, которые помогают отсрочить старение мозга, а регулярное употребление ягод связано с замедлением когнитивного спада.

Грецкие орехи содержат альфа-линоленовую кислоту (ALA) — вид омега-3, улучшающий память, поддерживающий здоровье сосудов и замедляющий дегенеративные процессы.

Почему их стоит есть вместе

Исследования показывают, что сочетание орехов и ягод усиливает их антиоксидантное и противовоспалительное действие, обеспечивая синергетический эффект. Регулярное употребление этих продуктов может стать дополнительной стратегией в профилактике болезней мозга и возрастных нарушений когнитивных функций.

Уточнения

Оме́га-3-полиненасы́щенные жи́рные кисло́ты (ПНЖК) относятся к семейству ненасыщенных жирных кислот, имеющих двойную углерод-углеродную связь в омега-3-позиции, то есть после третьего атома углерода, считая от метилового конца цепи жирной кислоты.

