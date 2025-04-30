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Секрет ясного ума: два продукта, которые спасают мозг от старения

2:02
Здоровье

Все знают, что одни продукты полезны, а другие — не очень. Но мало кто задумывается: некоторые сочетания продуктов могут усиливать полезные свойства друг друга. Особенно это касается защиты мозга и предупреждения возрастных заболеваний.

Горсть черники
Фото: unsplash.com by Эндрю Уэлч, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Горсть черники

Почему еда так важна для мозга

По данным исследований, ежедневный рацион напрямую влияет на работу мозга, когнитивные функции и даже риск развития нейродегенеративных заболеваний. Питательные вещества воздействуют на молекулярные процессы, поддерживая здоровье нейронов.

Гарвардская медицинская школа утверждает: лучшие продукты для мозга — это те же, что и для сердца. Среди них:

  • Зелёные листовые овощи (шпинат, брокколи)

  • Жирная рыба (лосось, скумбрия)

  • Ягоды (черника, клубника)

  • Чай и кофе

  • Грецкие орехи

Также растёт интерес к роли кишечной микробиоты в поддержании ментального здоровья.

Как черника и грецкие орехи работают вместе

Доктор Карэн Раджан объясняет: "Если перекусывать черникой и грецкими орехами вместе, полифенолы из ягод соединяются с омега-3 жирными кислотами из орехов, создавая настоящий "щит" для мозга".

Черника богата антиоксидантами, которые помогают отсрочить старение мозга, а регулярное употребление ягод связано с замедлением когнитивного спада.
Грецкие орехи содержат альфа-линоленовую кислоту (ALA) — вид омега-3, улучшающий память, поддерживающий здоровье сосудов и замедляющий дегенеративные процессы.

Почему их стоит есть вместе

Исследования показывают, что сочетание орехов и ягод усиливает их антиоксидантное и противовоспалительное действие, обеспечивая синергетический эффект. Регулярное употребление этих продуктов может стать дополнительной стратегией в профилактике болезней мозга и возрастных нарушений когнитивных функций.

Уточнения

Оме́га-3-полиненасы́щенные жи́рные кисло́ты (ПНЖК) относятся к семейству ненасыщенных жирных кислот, имеющих двойную углерод-углеродную связь в омега-3-позиции, то есть после третьего атома углерода, считая от метилового конца цепи жирной кислоты.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Гимадеева Ольга
Врач педиатр, детский гастроэнтеролог
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