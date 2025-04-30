Удобно, но опасно: какая поза во сне вызывает хронические боли

2:03 Your browser does not support the audio element. Здоровье

После долгого дня хочется просто упасть в кровать и расслабиться. Но задумывались ли вы, как именно вы спите? Исследования показывают: привычная поза для сна может провоцировать хронические боли и даже затруднять дыхание.

Фото: freepik.com by gpointstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сон

Самая популярная — не значит лучшая

По данным опроса среди 2000 взрослых, большинство предпочитают спать на правом боку. Однако специалисты утверждают, что наиболее полезной считается поза на левом боку, особенно для тех, кто страдает от храпа, апноэ, изжоги или проблем с желудком.

Ещё один полезный вариант — сон на спине с подушкой под коленями. А вот сон на животе может серьёзно навредить.

Чем опасен сон на животе

Доктор Шерил Литгоу из Benenden Health объясняет: эта поза перегружает позвоночник, суставы и нервы. Это может вызывать хронические боли в шее и пояснице, а также ухудшать дыхание из-за давления на лёгкие и органы дыхания.

Как спать правильно

По словам физиотерапевта Джордана Дехары, в позе эмбриона лучше класть подушку между ногами, чтобы снизить нагрузку на позвоночник и таз. Он также советует подбирать правильную подушку, подходящую по высоте и плотности.

Статистика: боль по утрам — не редкость

Опрос показал, что 4 из 10 человек просыпаются с болями. Чаще всего это:

напряжение в шее — 31%

мышечная боль — 29%

головная боль — 15%

Из тех, кто пытался решить проблему, 40% начали регулярно заниматься спортом, 34% — прибегли к обезболивающим, но лишь 14% обратились к врачу.

Почему важно задуматься уже сегодня

Многие не связывают своё самочувствие с тем, как они спят. Но неправильная поза во сне может быть причиной хронических болей и бессонницы. Понимание этого — первый шаг к улучшению сна и общего здоровья.

Уточнения

Бессо́нница также известная как инсомни́я (от лат. in- - приставка "не-", "без-" и лат. somnus "сон"), асомни́я (др.-греч. ἀ- "без" и "сон"), агрипни́я (др.-греч. ἀγρυπνία, agrupníā "бодрствование, бессонница"), — расстройство сна, которое характеризуется недостаточной продолжительностью или неудовлетворительным качеством сна либо сочетанием этих явлений на протяжении значительного периода времени.

