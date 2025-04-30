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Весной воспаления учащаются: вот что за еда спасает клетки от разрушения

1:59
Здоровье

Острое воспаление — естественная защитная реакция организма на инфекцию или повреждение тканей. Но хроническое воспаление низкого уровня разрушает клетки и ткани, оставаясь незаметным годами. Постоянная усталость, боли без явной причины, бессонница, перепады настроения — ранние симптомы, которые часто игнорируются, хотя могут свидетельствовать о риске серьёзных заболеваний.

Мангольд
Фото: commons.wikimedia.org by Mike Peel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Мангольд

Почему весной риск возрастает

Зимой питание становится тяжелее, активность снижается, многие чаще принимают лекарства. Весной добавляются внешние факторы: повышение уровня пыльцы и аллергенов усиливает воспалительные реакции организма, особенно у людей с хроническими проблемами дыхательных путей или склонностью к аллергии.

Какие продукты стоит добавить в рацион

Весной на столе должны быть:

  • Листовая зелень: руккола, шпинат, мангольд, цикорий

  • Спаржа и артишоки, богатые полифенолами

  • Молодые овощи и проростки

Эти продукты содержат мало сахара и насыщены антиоксидантами, клетчаткой и активными веществами, которые поддерживают здоровье микробиоты и снижают уровень воспаления.

Чего следует избегать

Для снижения воспаления важно ограничить:

  • Избыток крахмалистых продуктов: макароны, хлеб, выпечка

  • Продукты с добавленным сахаром: сладости, печенье, напитки

  • Избыточное количество фруктов, соков, белковой пищи, особенно мясных продуктов

Чрезмерное потребление таких продуктов вызывает кислотообразование и перегружает иммунную систему.

Здоровье начинается с тарелки

Чтобы снизить воспаление, важно не только правильно выбирать продукты, но и избегать переедания, поддерживать активный образ жизни, заботиться о сне и уровне стресса. Весна — идеальное время для перезагрузки организма через питание.

Уточнения

Воспале́ние (лат. inflammatio) — это комплексный, местный и общий защитно-приспособительный процесс, возникающий в ответ на повреждение (alteratio) или действие патогенного раздражителя и проявляющийся в реакциях, направленных на устранение продуктов, а если возможно, то и агентов повреждения (exudatio и др.), и приводящий к максимальному восстановлению в зоне повреждения (proliferatio).

Манго́льд (от нем. Mangold; лат. Bēta vulgāris subsp. vulgaris var. vulgaris) — двулетнее травянистое растение; подвид свёклы обыкновенной.

Спа́ржа (лат. Aspáragus) — род растений семейства спаржевые, рассеянных по всему миру, преимущественно в сухом климате.

Шпина́т (лат. Spinacia) — род травянистых растений семейства Амарантовые (Amaranthaceae), в современной классификации помещается в подсемейство Маревые (Chenopodioideae), ранее рассматривавшемся как самостоятельное семейство Chenopodiaceae.

Ру́кола (до 2013 года нормативным написанием было ру́ккола), гу́сеничник посевно́й, инда́у посевной, или эру́ка посевная (лат. Erúca satíva) — однолетнее травянистое растение рода Индау (Eruca) семейства Капустные (Brassicaceae).

Цико́рий обыкнове́нный (лат. Cichórium íntybus) — вид многолетних травянистых растений из рода Цикорий (Cichorium) семейства Астровые (Asteraceae).

Артишо́к (лат. Cȳnara) — род растений семейства Астровые (Asteraceae).

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Абакумова Елена
Специализируется на лечении и реабилитации психически больных, тревожных, фобических, ипохондрических, депрессивных расстройств, панических атак, расстройств адаптации, социофобий и т.д
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