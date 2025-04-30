Весной воспаления учащаются: вот что за еда спасает клетки от разрушения

1:59 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Острое воспаление — естественная защитная реакция организма на инфекцию или повреждение тканей. Но хроническое воспаление низкого уровня разрушает клетки и ткани, оставаясь незаметным годами. Постоянная усталость, боли без явной причины, бессонница, перепады настроения — ранние симптомы, которые часто игнорируются, хотя могут свидетельствовать о риске серьёзных заболеваний.

Фото: commons.wikimedia.org by Mike Peel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Мангольд

Почему весной риск возрастает

Зимой питание становится тяжелее, активность снижается, многие чаще принимают лекарства. Весной добавляются внешние факторы: повышение уровня пыльцы и аллергенов усиливает воспалительные реакции организма, особенно у людей с хроническими проблемами дыхательных путей или склонностью к аллергии.

Какие продукты стоит добавить в рацион

Весной на столе должны быть:

Листовая зелень: руккола, шпинат, мангольд, цикорий

Спаржа и артишоки, богатые полифенолами

Молодые овощи и проростки

Эти продукты содержат мало сахара и насыщены антиоксидантами, клетчаткой и активными веществами, которые поддерживают здоровье микробиоты и снижают уровень воспаления.

Чего следует избегать

Для снижения воспаления важно ограничить:

Избыток крахмалистых продуктов: макароны, хлеб, выпечка

Продукты с добавленным сахаром: сладости, печенье, напитки

Избыточное количество фруктов, соков, белковой пищи, особенно мясных продуктов

Чрезмерное потребление таких продуктов вызывает кислотообразование и перегружает иммунную систему.

Здоровье начинается с тарелки

Чтобы снизить воспаление, важно не только правильно выбирать продукты, но и избегать переедания, поддерживать активный образ жизни, заботиться о сне и уровне стресса. Весна — идеальное время для перезагрузки организма через питание.

Уточнения

Воспале́ние (лат. inflammatio) — это комплексный, местный и общий защитно-приспособительный процесс, возникающий в ответ на повреждение (alteratio) или действие патогенного раздражителя и проявляющийся в реакциях, направленных на устранение продуктов, а если возможно, то и агентов повреждения (exudatio и др.), и приводящий к максимальному восстановлению в зоне повреждения (proliferatio).



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