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Один взгляд в унитаз — и всё ясно: признаки, что с пищеварением беда

2:22
Здоровье

Давно известно: состояние стула — важный показатель здоровья. Но каким он должен быть, чтобы минимизировать риск проблем, включая рак кишечника?

Туалет
Фото: Freepik by gpointstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Туалет

Как выглядит идеальный стул

Лучший знак здоровья — если стул тонет в унитазе. Врачи советуют каждый день обращать внимание на его форму и консистенцию. Дефицит клетчатки, витаминов, недостаток воды или пищевые аллергии быстро отражаются на стуле, как и наличие паразитов или скрытых воспалений.

Одним из признаков идеального стула считается так называемый "призрачный кал" — ровный, оформленный, который не оставляет следов ни в унитазе, ни на туалетной бумаге.

Что такое "призрачный кал"

По шкале Бристоля (визуальная классификация видов стула) здоровый стул соответствует 4-му типу: мягкий, гладкий, в форме колбаски.

""Нирвана-стул" легко проходит через кишечник, тонет на дне унитаза и не требует многократного вытирания — признак отличного пищеварения и здоровья кишечника", — поясняет колоректальный хирург Ира Лидс.

Если требуется много вытираний, это может указывать на воспаление, геморрой или трещины. В таком случае рекомендуется после дефекации промывать область водой вместо агрессивного вытирания.

Почему важно, чтобы стул тонул

Плавающий стул часто содержит избыточный жир, что может свидетельствовать о нарушениях всасывания питательных веществ. Тонущий стул говорит о правильной переработке жиров, белков и углеводов организмом.

Как добиться здорового стула

Идеальная работа кишечника требует комплексного подхода:

  • Не менее 150 минут физической активности в неделю

  • 25-30 граммов клетчатки в день (примерно полкило овощей, фруктов, горсть орехов или несколько ломтиков цельнозернового хлеба)

  • Не менее 2 литров воды или несладкого травяного чая в сутки

  • 7-8 часов полноценного сна ежедневно

  • Минимизация стресса, так как нервная система напрямую влияет на кишечник

Важно помнить: хронические воспаления в кишечнике повышают риск рака. При стойких изменениях стула необходимо обращаться к врачу.

Уточнения

Кише́чник (лат. intestinum) — орган пищеварения и выделения позвоночных животных, включая человека. Находится в брюшной полости.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Семёнова (Фролова) Юлия
Выполняет все виды пластических операций на лице и теле
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