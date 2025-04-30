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Подвергается риску чуть ли не каждый: спасите свои почки от беды

1:53
Здоровье

Почки — главный фильтр организма, ежедневно очищающий кровь от токсинов. Но часто о них вспоминают только тогда, когда появляются проблемы. Эндокринолог Зухра Павлова рассказала в своём Telegram-канале, как сохранить здоровье почек и поддерживать их работу долгие годы.

Девушка с болью в животе
Фото: https://www.freepik.com by 8photo
Девушка с болью в животе

Пейте достаточно жидкости

Обезвоживание снижает кровоток в почках, что может привести к их повреждению. Чтобы почки эффективно очищали кровь и не образовывались камни, рекомендуется пить 2-2,5 литра воды в день. Однако точное количество жидкости зависит от веса человека и особенностей его здоровья.

Следите за уровнем сахара в крови

Сахарный диабет — одна из основных причин хронической болезни почек. Даже если нет жалоб, важно регулярно проверять уровень глюкозы, проходить медицинские обследования и соблюдать рекомендации врача.

Контролируйте артериальное давление

Повышенное давление может незаметно разрушать почки. Постоянный контроль давления помогает предотвратить необратимые изменения в их работе.

Осторожнее с обезболивающими

Частое употребление нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП) — таких как ибупрофен и аспирин — создаёт дополнительную нагрузку на почки. Принимать их стоит только по необходимости и с осторожностью.

Активный образ жизни и правильное питание

Регулярные физические нагрузки, сбалансированная диета с ограничением соли, отказ от курения и алкоголя укрепляют здоровье почек и поддерживают нормальный обмен веществ.

Почки нередко страдают в тишине: болезни развиваются незаметно и выявляются на поздних стадиях. Профилактика и забота о себе — главный залог их здоровья.

Уточнения

По́чка челове́ка (лат. ren, греч. νεφρός [nephros]) — парный фасолевидный орган, очищающий кровь, выполняющий посредством фильтрации крови регуляцию химического гомеостаза организма.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Тимофеева Галина
Владеет современными знаниями, опытом работы в клинической эндокринологии
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