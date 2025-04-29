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Как гаджеты крадут молодость: спасение для кожи в 5 простых шагов

1:58
Здоровье

Часы, проведённые за экраном компьютера или смартфона, вредят не только глазам. Немногие задумываются, что синий свет, исходящий от гаджетов, проникает глубоко в кожу, вызывая окислительный стресс.

Смартфон ночью
Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Смартфон ночью

Как экраны портят кожу

Постоянное воздействие синего света ускоряет появление морщин, провоцирует пигментацию и придаёт лицу тусклый, нездоровый оттенок. Преждевременное старение становится реальной угрозой для тех, кто не расстаётся с гаджетами.

Как защитить кожу без усилий

Минимизировать вред проще, чем кажется:

  • Настройте экраны: уменьшите яркость, включите ночной режим для снижения синего излучения.

  • Используйте SPF-дома: солнцезащитные кремы с антиоксидантами (например, витамином Е) помогают нейтрализовать негативное воздействие света.

Вечерний детокс для лица

Добавьте к уходу простой ритуал: после умывания протрите кожу хлопковой салфеткой, смоченной мицеллярной водой с зелёным чаем. Это поможет удалить частички пыли и электромагнитные загрязнения, которые оседают на коже в течение дня.

Гаджеты — на паузу

Делайте короткие перерывы: каждый час закрывайте глаза на 2-3 минуты, мягко массируйте веки. Такой простой шаг улучшает кровообращение и помогает предотвратить отёки и мелкие морщины.

Перед сном старайтесь отказаться от гаджетов. Замените вечерний скроллинг медитацией или дыхательными упражнениями. Это снизит уровень кортизола — гормона стресса, ускоряющего старение кожи.

Первые изменения — уже через неделю

Эти несложные привычки помогут вернуть коже свежесть, убрать серый оттенок и сделать её более упругой. Иногда лучшее, что можно сделать для красоты, — дать глазам и коже отдохнуть.

Уточнения

А̀нтиоксида́нты (также антиокислители, консерванты) — вещества, которые ингибируют окисление; любое из многочисленных химических веществ, в том числе естественные продукты деятельности организма и питательные вещества, поступающие с пищей, которые могут нейтрализовать окислительное действие свободных радикалов и других веществ.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
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