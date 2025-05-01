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Эрекция под угрозой: как холестерин разрушает мужское здоровье

3:58
Здоровье

Исследования показывают, что мужчины с повышенным уровнем холестерина почти в два раза чаще сталкиваются с эректильной дисфункцией. Хотя холестерин необходим для нормального функционирования организма, его избыток может представлять серьезную угрозу для здоровья.

Полный мужчина
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Полный мужчина

Холестерин, накапливаясь в организме, может привести к закупорке артерий, что вызывает атеросклероз — заболевание, при котором сосуды сужаются и теряют эластичность. Это состояние может стать причиной сердечного приступа или инсульта, если его не лечить.

Высокий уровень холестерина часто называют "тихим убийцей", так как он не проявляет себя явными симптомами. Многие люди узнают о своей проблеме только после сдачи анализов крови или при возникновении осложнений, пишет Dnews.gr.

Эксперты предупреждают, что эректильная дисфункция может быть одним из первых признаков повышенного уровня холестерина.

"Чем выше уровень холестерина, тем выше риск развития эректильной дисфункции", — объяснил фармацевт Роберт Брэдшоу из Oxford Online Pharmacy.

Исследования, опубликованные в American Journal of Epidemiology, показывают, что мужчины с уровнем холестерина выше 6,21 ммоль/л имеют почти вдвое больший риск эректильной дисфункции по сравнению с теми, у кого уровень ниже 4,65 ммоль/л.

Кроме того, тип холестерина также имеет значение. Мужчины с высоким уровнем липопротеинов низкой плотности (ЛПНП, "плохой холестерин") чаще сталкиваются с эректильной дисфункцией, чем те, у кого повышен уровень липопротеинов высокой плотности (ЛПВП, "хороший холестерин"), даже если общий уровень холестерина остается в норме.

Эрекция требует хорошего кровообращения в половом члене. Высокий уровень холестерина приводит к образованию жировых бляшек на стенках сосудов, что ограничивает приток крови. Это может вызвать сужение сосудов и снизить способность достигать и поддерживать эрекцию. Кроме того, холестерин может влиять на работу гладких мышц и нервов, которые играют важную роль в процессе эрекции.

Однако эректильная дисфункция не всегда связана с уровнем холестерина. Национальная служба здравоохранения (NHS) отмечает, что временные трудности с эрекцией могут возникать у многих мужчин, особенно после 40 лет. Такие проблемы обычно вызваны стрессом, усталостью, чрезмерным употреблением алкоголя или побочными эффектами некоторых лекарств.

Тем не менее, хронические состояния, такие как гипертония, диабет, депрессии, тревожные расстройства или гормональные нарушения, также могут влиять на эректильную функцию. Высокий уровень холестерина — лишь один из возможных факторов.

Для поддержания здорового уровня холестерина рекомендуется:

  • Сократить потребление насыщенных жиров: избегайте жирного мяса, сливочного масла и других продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров.
  • Придерживаться здорового питания: включите в рацион больше фруктов, овощей, цельнозерновых продуктов и рыбы.
  • Регулярно заниматься физическими упражнениями: физическая активность помогает снизить уровень холестерина и улучшить общее состояние здоровья.
  • Отказаться от курения: курение негативно влияет на кровеносные сосуды и может способствовать развитию атеросклероза.
  • Ограничить потребление алкоголя: чрезмерное употребление алкоголя может увеличить риск высокого уровня холестерина.
  • При необходимости использовать лекарства: в некоторых случаях врач может назначить препараты для контроля уровня холестерина.

Уточнения

Эре́кция (от лат. erectio «выпрямление») — увеличение объёма полового члена и его отвердение в результате наполнения кровью полостей пещеристых тел.

Эректи́льная дисфу́нкция или импоте́нция (лат. impotens — бессильный) — дисфункция или слабость эрекции, при которой объём полового органа мужчины, его твёрдость и прямота недостаточны для совершения полового акта.
 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Ниязов Аслан
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