Артрит сдается: 5 продуктов, которых вы боялись, но они вернут вам свободу движения

3:14 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Некоторые продукты, которые ошибочно считаются вредными для людей с артритом, могут, наоборот, облегчить симптомы этого заболевания. Диетологи развенчивают мифы о «запретных» продуктах, которые, по их мнению, не только безопасны, но и полезны при артрите.

Фото: commons.wikimedia.org by Hedwig Storch, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Помидоры

Вот пять продуктов, которые диетологи рекомендуют включить в рацион:

Рыбные консервы. Хотя многие избегают рыбных консервов из-за опасений, связанных с процессом консервирования, эти продукты могут быть полезны для людей с артритом. Консервированная жирная рыба, такая как лосось, скумбрия, анчоусы, сардины и сельдь, богата омега-3 жирными кислотами, которые помогают бороться с воспалением — основным симптомом артрита. Исследования показывают, что люди с ревматоидным артритом, потребляющие больше омега-3, испытывают меньше боли и обострений, пишет EatingWell. Молочные продукты. Некоторые считают, что молочные продукты могут вызывать воспаление. Однако исследования показывают, что они не способствуют воспалительным процессам. Молочные продукты содержат кальций и витамин D, важные для здоровья костей и суставов. Если у вас нет аллергии на молочные продукты, они могут стать ценным источником питательных веществ. Йогурт, например, может помочь снизить уровень воспаления в крови. Картофель. Картофель часто обвиняют в увеличении риска воспаления, что заставляет людей с артритом избегать его. Однако картофель богат калием, витамином C и антиоксидантами, которые могут быть полезны при артрите. Если картофель вызывает у вас боль, исключите его из рациона на несколько недель и понаблюдайте за своим самочувствием. Если боли не исчезнут, возможно, стоит отказаться от этого продукта. Сладкий картофель может стать хорошей альтернативой. Растительные масла. Масла из семян содержат линоленовую кислоту (ЛК), которая относится к омега-6 жирным кислотам и часто ассоциируется с воспалением. Однако исследования показывают, что растительные масла, такие как рапсовое, льняное и кунжутное, могут снижать окислительный стресс и улучшать уровень липидов и сахара в крови. Соевое масло также не оказывает негативного влияния на воспаление и полезно для сердца, что особенно важно для людей с ревматоидным артритом. Помидоры. Многие люди с артритом избегают помидоров, опасаясь, что они могут вызвать воспаление. Однако помидоры содержат ликопин, мощный антиоксидант, который помогает бороться с воспалением. Одно из исследований показало, что у людей с остеоартритом коленного сустава уровень ликопина в крови ниже, чем у здоровых людей. Витамин Е, содержащийся в оливковом масле и авокадо, также важен для здоровья суставов. Попробуйте салат из помидоров, авокадо и оливкового масла — это питательное сочетание может помочь снять воспаление.

Уточнения

Артри́т (через лат. arthrītis «ломота в суставах» от ἄρθρον «сустав») — собирательное обозначение болезней (поражений) суставов воспалительной этиологии.

