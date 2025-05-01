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От санкций к прорыву: как Россия решает проблемы с лекарствами

2:04
Здоровье

Генеральный директор Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев в разговоре с Ньюсинфо поделился своим мнением о развитии отрасли производства российских лекарств.

Лекарства
Фото: pexels.com by Unknown, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Лекарства

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что планирует увеличить долю отечественных жизненно важных препаратов до 90%.

"Мы фактически уже в этой цифре находимся. Я напомню, что ЖНВЛП — это, прежде всего список препаратов, не торговых названий. И поэтому технологически мы к этому готовы. Есть там ограничения, связанные с патентной защитой. Но, в принципе, мы готовы воспроизвести", — сообщил Дмитриев.

Например, после снятия патента на "Ксарелто", его начали производить несколько компаний. Поэтому то, о чём говорит Михаил Мишустин, вполне реально, отметил эксперт.

Глава правительства подчеркнул, что для качественной медицинской помощи необходимы эффективные отечественные препараты. Его задача — сделать современные методы лечения доступными для всех.

Санкции создают риски, но они решаемы. По мнению Дмитриева, сложные моменты — это не только проблемы, но и возможности. Так, у российской стороны возникли сложности с логистикой и платежами за рубеж для покупки сырья. Эти проблемы усилились из-за санкций.

Однако это подтверждает необходимость обеспечения России препаратами для экстренных ситуаций. На законодательном уровне решается вопрос о стратегических лекарствах с преференциями, добавил Дмитриев.

Национальный проект "Новые технологии сбережения здоровья" поддерживает отечественную фармацевтику. Он направлен на реализацию целей президента России по охране здоровья. Проект объединит разработки в медицине и усилит поддержку исследований и производства лекарств, включая лечение онкологических заболеваний.

Уточнения

Лека́рственное средство лека́рственный препара́т, медикаме́нт, лека́рство, фа́рмпрепара́т (новолат. praeparatum medicinale, praeparatum pharmaceuticum, medicamentum; жарг. лечебное средство) — вещество или смесь веществ синтетического или природного происхождения в виде лекарственной формы (таблетки, капсулы, раствора, мази и т. п.), применяемые для профилактики, диагностики и лечения заболеваний.
 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Паниченко Анна
Занимается диагностикой и лечением доброкачественных и злокачественных новообразований молочных желез, проводит пункционную биопсию узловых образований.
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