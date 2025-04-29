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100 тысяч шагов до больничной койки: новый фитнес-челлендж калечит людей

3:19
Здоровье

В России набирает популярность экстремальный челлендж — пройти 100 тысяч шагов за один день. Участники выбирают интересные маршруты и стремятся преодолеть дистанцию без подготовки и почти без остановок. Но за эффектными кадрами в соцсетях часто скрываются серьёзные проблемы со здоровьем.

ходьба
Фото: freepik.com is licensed under public domain
ходьба

Шла и терпела невыносимую боль

Блогер из Башкирии Марат поделился своим опытом: на дистанцию у него ушли почти сутки. Первые мозоли появились до 10 тысяч шагов, а его друг Вадим начал хромать уже после 20 тысяч. За день они преодолели около 76 километров по горам и лесам. Самые трудные оказались последние 9 тысяч шагов.

Москвичка Наталья выбрала городской маршрут. Она прошла дистанцию за один день, но признается: к 50 тысячам шагов усталость стала почти невыносимой.

Алиса из Москвы попыталась повторить успех, но около 30 тысяч шагов у неё начались сильные боли в ногах и спине. Дышать становилось всё сложнее. На 50 тысячах шагов девушка потеряла сознание — прохожие вызвали ей скорую помощь.

"Это невозможно. Начинается обморок и судороги. Я просто шла и терпела эту невыносимую боль. Её не описать словами — как будто тебя переломали."- Алиса, блогер

После инцидента у Алисы долго держалась температура, что, по её словам, было похоже на солнечный удар. Врачи оказали помощь и отпустили девушку домой.

Организм против

Врач-терапевт Андрей Кондрахин отметил, что такие нагрузки опасны в первую очередь для сердца и сосудов. Перенапряжение может вызвать сосудистый коллапс и потерю сознания. А при падении возможны серьёзные травмы, включая переломы и сотрясение мозга.

Не останется в стороне и опорно-двигательная система: мышцы и суставы без подготовки рискуют потерять эластичность и получить травмы, предупредил эксперт.

Подготовка обязательна

Врач-терапевт Александра Медзиновская рекомендовала перед подобными испытаниями сдать общий и биохимический анализ крови. Нужно убедиться, что уровень гемоглобина и глюкозы в норме: при их снижении организм попросту не выдержит такие нагрузки.

"Прежде всего нужно вычеркнуть из анамнеза низкий гемоглобин. Этот белок несет кислород к тканям, и если его уровень упал, организм не готов к серьёзным нагрузкам."- Александра Медзиновская, врач-терапевт

Также врач посоветовала заранее продумать питание на маршруте — изотоники вместо воды и белковые перекусы помогут поддержать силы.

Маленькие шаги к большой цели

Эксперты советуют не бросаться в марафон без подготовки. Чтобы организм справился с нагрузкой, нужно начинать с меньших дистанций — хотя бы с 10 тысяч шагов в день — и постепенно увеличивать их. Только так можно безопасно дойти до заветной цифры в 100 тысяч шагов, как сообщает сайт Москва 24 .

Уточнения

Че́ллендж (англицизм от challenge; в переводе с англ. — "испытание", "вызов") — жанр интернет-роликов, в которых блогер выполняет задание на видеокамеру и размещает его в сети, а затем предлагает повторить это задание своему знакомому или неограниченному кругу пользователей.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Гофман Маргарита
Специализируется на вопросах висцеральной терапии, остеопатии, мягких мануальных техник (миофасциальный релиз, постизометрическая релаксация, тракционные и мобилизационные техники с элементами массажа)
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