Частое мочеиспускание без видимых причин? Возможно, проблема на вашей тарелке

1:50 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Если вам всё чаще приходится искать ближайший туалет, возможно, пора пересмотреть некоторые привычки. Частое мочеиспускание способно серьёзно снижать качество жизни, но в некоторых случаях его можно контролировать, просто изменив рацион.

Фото: flickr.com by Avid Hills, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Завтрак

Почему возникает частое мочеиспускание

Причин у этого состояния может быть много: инфекции мочевыводящих путей, диабет, стресс или даже банальный избыток жидкости в организме. Но есть факторы, которые способны усугубить ситуацию — и о них важно знать, сообщает Медпульс.

Что стоит исключить из рациона

Чтобы не провоцировать мочевой пузырь лишний раз, врачи рекомендуют ограничить:

Кофеин — содержится в кофе, чае, энергетиках и газировке. Он раздражает стенки мочевого пузыря и усиливает позывы.

Алкоголь — ещё один раздражитель, который заставляет организм терять больше жидкости.

Острую пищу — специи могут действовать на мочевой пузырь так же, как на желудок.

Шоколад — несмотря на свою привлекательность, он содержит и кофеин, и раздражающие соединения.

Курение — химические вещества табака делают стенки мочевого пузыря более уязвимыми.

Важные советы для облегчения состояния

Старайтесь избегать переедания и употребления продуктов, раздражающих мочевой пузырь.

Не задерживайте мочеиспускание — это только усиливает проблему.

Контролируйте уровень сахара в крови.

Следите за весом: лишние килограммы создают дополнительную нагрузку на мочевой пузырь.

Если неприятные симптомы сохраняются, обязательно проконсультируйтесь с врачом — за частыми походами в туалет могут скрываться серьёзные болезни.

Уточнения

Мочеиспуска́ние (лат mictio, uresis, urinatio; синонимы: деурина́ция, ми́кция) человека — процесс опорожнения мочевого пузыря у человека путём произвольного — у здоровых взрослых и детей, кроме младенцев, — периодического акта испускания мочи во внешнюю среду через мочеиспускательный канал (уретру).



