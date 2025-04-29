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Частое мочеиспускание без видимых причин? Возможно, проблема на вашей тарелке

1:50
Здоровье

Если вам всё чаще приходится искать ближайший туалет, возможно, пора пересмотреть некоторые привычки. Частое мочеиспускание способно серьёзно снижать качество жизни, но в некоторых случаях его можно контролировать, просто изменив рацион.

Завтрак
Фото: flickr.com by Avid Hills, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Завтрак

Почему возникает частое мочеиспускание

Причин у этого состояния может быть много: инфекции мочевыводящих путей, диабет, стресс или даже банальный избыток жидкости в организме. Но есть факторы, которые способны усугубить ситуацию — и о них важно знать, сообщает Медпульс.

Что стоит исключить из рациона

Чтобы не провоцировать мочевой пузырь лишний раз, врачи рекомендуют ограничить:

  • Кофеин — содержится в кофе, чае, энергетиках и газировке. Он раздражает стенки мочевого пузыря и усиливает позывы.

  • Алкоголь — ещё один раздражитель, который заставляет организм терять больше жидкости.

  • Острую пищу — специи могут действовать на мочевой пузырь так же, как на желудок.

  • Шоколад — несмотря на свою привлекательность, он содержит и кофеин, и раздражающие соединения.

  • Курение — химические вещества табака делают стенки мочевого пузыря более уязвимыми.

Важные советы для облегчения состояния

  • Старайтесь избегать переедания и употребления продуктов, раздражающих мочевой пузырь.

  • Не задерживайте мочеиспускание — это только усиливает проблему.

  • Контролируйте уровень сахара в крови.

  • Следите за весом: лишние килограммы создают дополнительную нагрузку на мочевой пузырь.

Если неприятные симптомы сохраняются, обязательно проконсультируйтесь с врачом — за частыми походами в туалет могут скрываться серьёзные болезни.

Уточнения

Мочеиспуска́ние (лат  mictio, uresis, urinatio; синонимы: деурина́ция, ми́кция) человека — процесс опорожнения мочевого пузыря у человека путём произвольного — у здоровых взрослых и детей, кроме младенцев, — периодического акта испускания мочи во внешнюю среду через мочеиспускательный канал (уретру).
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Балюра Елена
Доктор ведет прием врача уролога-андролога (лечение простатита, инфекционных заболеваний мочеполовой системы, почек, мочекаменной болезни) и прием врача-дерматовенеролога (лечение ЗППП, кожных и венерических заболеваний, дерматитов и т.д)
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