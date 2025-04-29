Первый симптом закупорки артерий: его легко заметить на прогулке

Закупорка артерий — одна из самых коварных угроз для здоровья сердца и сосудов. Долгие годы она может протекать незаметно, пока внезапно не обернётся серьёзной проблемой. Но есть важный сигнал, который тело даёт заранее — особенно во время физических нагрузок.
Как объясняет профессор Мартин Беннетт для Британского Фонда Сердца (BHF), артерии доставляют кислород по всему телу. Повреждения их стенок из-за высокого давления, холестерина, курения или диабета запускают воспаление и образование жировых отложений — атеросклероза.
Со временем формируются бляшки, которые сужают просвет артерий и ухудшают кровоток. Это создаёт риск сердечных приступов и инсультов — причём многие годы человек может не догадываться о надвигающейся опасности.
Самый ранний и показательный признак закупорки артерий проявляется на тренировках или прогулках.
"Когда артерии сужаются, мышцы не получают достаточно кислорода во время активности, из-за чего возникает боль или дискомфорт", — предупреждает профессор Беннетт.
Национальная служба здравоохранения Великобритании (NHS) добавляет: многие пациенты с Периферической Артериальной Болезнью (ПАБ) ощущают сильную боль в ногах при ходьбе. Обычно неприятные ощущения проходят после короткого отдыха.
Игнорировать боль во время упражнений нельзя: закупоренные артерии грозят образованием тромба.
"Если бляшка разорвётся, кровь сформирует вокруг неё сгусток. В коронарной артерии это приведёт к инфаркту, в сонной артерии — к инсульту", — объясняет Беннетт.
Риск серьёзно повышают:
высокий уровень "плохого" холестерина;
высокое кровяное давление;
курение;
диабет;
лишний вес или ожирение;
возраст.
Важно знать, что закупорка артерий может развиваться и у молодых людей, особенно при наличии нескольких факторов риска.
Если вы замечаете боль во время ходьбы или тренировки, особенно усиливающуюся при нагрузке, не откладывайте визит к врачу. Своевременная диагностика спасает жизнь.
Арте́рии (от греч. ἀρτηρία) — кровеносные сосуды, несущие кровь от сердца к органам, в отличие от вен, в которых кровь движется к сердцу ("центрипетально").
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