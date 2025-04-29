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Первый симптом закупорки артерий: его легко заметить на прогулке

2:26
Здоровье

Закупорка артерий — одна из самых коварных угроз для здоровья сердца и сосудов. Долгие годы она может протекать незаметно, пока внезапно не обернётся серьёзной проблемой. Но есть важный сигнал, который тело даёт заранее — особенно во время физических нагрузок.

Тренировка с TRX-петлями
Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Тренировка с TRX-петлями

Почему артерии забиваются

Как объясняет профессор Мартин Беннетт для Британского Фонда Сердца (BHF), артерии доставляют кислород по всему телу. Повреждения их стенок из-за высокого давления, холестерина, курения или диабета запускают воспаление и образование жировых отложений — атеросклероза.

Со временем формируются бляшки, которые сужают просвет артерий и ухудшают кровоток. Это создаёт риск сердечных приступов и инсультов — причём многие годы человек может не догадываться о надвигающейся опасности.

Первый тревожный сигнал — боль при нагрузке

Самый ранний и показательный признак закупорки артерий проявляется на тренировках или прогулках.

"Когда артерии сужаются, мышцы не получают достаточно кислорода во время активности, из-за чего возникает боль или дискомфорт", — предупреждает профессор Беннетт.

Национальная служба здравоохранения Великобритании (NHS) добавляет: многие пациенты с Периферической Артериальной Болезнью (ПАБ) ощущают сильную боль в ногах при ходьбе. Обычно неприятные ощущения проходят после короткого отдыха.

Почему это опасно

Игнорировать боль во время упражнений нельзя: закупоренные артерии грозят образованием тромба.

"Если бляшка разорвётся, кровь сформирует вокруг неё сгусток. В коронарной артерии это приведёт к инфаркту, в сонной артерии — к инсульту", — объясняет Беннетт.

Факторы риска закупорки артерий

Риск серьёзно повышают:

  • высокий уровень "плохого" холестерина;

  • высокое кровяное давление;

  • курение;

  • диабет;

  • лишний вес или ожирение;

  • возраст.

Важно знать, что закупорка артерий может развиваться и у молодых людей, особенно при наличии нескольких факторов риска.

Что делать

Если вы замечаете боль во время ходьбы или тренировки, особенно усиливающуюся при нагрузке, не откладывайте визит к врачу. Своевременная диагностика спасает жизнь.

Уточнения

Арте́рии (от греч. ἀρτηρία) — кровеносные сосуды, несущие кровь от сердца к органам, в отличие от вен, в которых кровь движется к сердцу ("центрипетально").
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Крюкова Людмила
Владеет методиками проведения диагностических и лечебных пункций суставов, периартикулярных мягких тканей‚ паравертебральных блокад‚ пункций подколенных синовиальных кист Бейкера под контролем и без УЗИ-аппарата, внутрисуставная и системная озонотерапия.
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