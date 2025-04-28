Как менопауза влияет на сон: женщины теряют более 2 часов за ночь

2:17 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Исследование с участием двух тысяч человек показало, что во время менопаузы женщины теряют около двух с половиной часов сна в сутки. Более того, эта проблема затрагивает почти две трети участников.

Фото: Pexels by cottonbro studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Бессонница

Исследование показывает, что эти женщины просыпаются в среднем 2,7 раза за ночь и испытывают такие проблемы, как ночная потливость (61%), бессонница (41%) и учащенное сердцебиение (23%). В результате эти женщины говорят, что в течение дня они устают больше, чем обычно.

По мнению Ханны Шор, специалиста по сну, исследование выявило масштаб проблем со сном у женщин в период менопаузы. Это реальность, которую уже продемонстрировали другие исследования: по данным Института сна, шесть из десяти женщин страдают бессонницей в этот период.

Менопауза — это фаза, во время которой менструации естественным образом прекращаются из-за снижения выработки женских гормонов (эстрогена и прогестерона) яичниками. В среднем это заболевание возникает в возрасте от 48 до 51 года.

Помимо распространенных симптомов менопаузы, таких как приливы, ночная потливость, перепады настроения, периоды раздражительности, тревоги и депрессии, увеличение веса и замедление обмена веществ, у некоторых женщин может наблюдаться бессонница, особенно в период менопаузы (переходный период между менопаузой и постменопаузой).

Это происходит именно из-за гормонального дисбаланса и снижения выработки эстрогена, связанного с регуляцией женского сна.

Женщины чаще мужчин страдают бессонницей из-за гормональных изменений, происходящих во время менструального цикла и менопаузы. Беременность также может стать причиной нарушений сна.

Бессонница затрагивает 78% беременных женщин и может быть связана с гормональными, физиологическими, метаболическими, психологическими и постуральными изменениями. Однако стресс повседневной жизни, связанный с домашними делами, материнством и рабочим днем, может также сильнее влиять на женщин.

Уточнения

Менопауза — окончательное прекращение менструальных циклов у женщин.

