Корица может испортить действие ваших лекарств: что нужно знать

2:08 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Корица — одна из самых любимых специй в мире. Но если вы любите посыпать ею завтрак и одновременно принимаете лекарства по рецепту, стоит насторожиться: новое исследование показало, что ароматная пряность может вмешиваться в действие медикаментов.

Фото: Designed by Freepik by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Чай

Что выяснили учёные

Исследование Университета Миссисипи, опубликованное в Food Chemistry: Molecular Sciences, выявило: определённые соединения корицы могут ускорять выведение лекарств из организма. Особенно активно работает коричный альдегид — он стимулирует рецепторы, отвечающие за метаболизм препаратов.

Иными словами: слишком большое количество корицы может заставить организм избавиться от лекарства быстрее, чем нужно, снижая его эффективность.

Когда стоит переживать

Пара щепоток корицы в утреннем капучино опасности не представляет. Но если регулярно использовать концентрированную корицу в виде добавок, риск возрастает. Главный научный сотрудник Шабана Хан предупреждает: чрезмерное потребление может свести на нет эффект лечения.

Не вся корица одинаково безопасна

Исследователи подчёркивают: всё зависит от вида корицы.

Настоящая цейлонская корица (из Шри-Ланки) содержит мало кумарина и почти безопасна.

Кассия (дешёвый сорт из Южного Китая) — напротив, богата кумарином, который разжижает кровь. Это особенно опасно для людей, принимающих антикоагулянты.

Масло корицы, применяемое в качестве ароматизатора или фунгицида, по словам исследователей, существенной угрозы не несёт.

Что дальше

Учёные признают: несмотря на популярность корицы, о её воздействии на организм известно пока недостаточно. Необходимы дополнительные исследования, чтобы точно понять все возможные взаимодействия между специями и медикаментами.

Тем временем важно помнить: натуральные продукты — это не всегда безобидно. Даже любимая корица способна внести нежелательные коррективы в действие привычных лекарств.

Уточнения

Кори́ца или Кори́чник цейло́нский (лат. Cinnamomum verum) — вечнозелёное дерево, вид рода Коричник (Cinnamomum) семейства Лавровые (Lauraceae).



