Корица может испортить действие ваших лекарств: что нужно знать

Корица — одна из самых любимых специй в мире. Но если вы любите посыпать ею завтрак и одновременно принимаете лекарства по рецепту, стоит насторожиться: новое исследование показало, что ароматная пряность может вмешиваться в действие медикаментов.
Исследование Университета Миссисипи, опубликованное в Food Chemistry: Molecular Sciences, выявило: определённые соединения корицы могут ускорять выведение лекарств из организма. Особенно активно работает коричный альдегид — он стимулирует рецепторы, отвечающие за метаболизм препаратов.
Иными словами: слишком большое количество корицы может заставить организм избавиться от лекарства быстрее, чем нужно, снижая его эффективность.
Пара щепоток корицы в утреннем капучино опасности не представляет. Но если регулярно использовать концентрированную корицу в виде добавок, риск возрастает. Главный научный сотрудник Шабана Хан предупреждает: чрезмерное потребление может свести на нет эффект лечения.
Исследователи подчёркивают: всё зависит от вида корицы.
Настоящая цейлонская корица (из Шри-Ланки) содержит мало кумарина и почти безопасна.
Кассия (дешёвый сорт из Южного Китая) — напротив, богата кумарином, который разжижает кровь. Это особенно опасно для людей, принимающих антикоагулянты.
Масло корицы, применяемое в качестве ароматизатора или фунгицида, по словам исследователей, существенной угрозы не несёт.
Учёные признают: несмотря на популярность корицы, о её воздействии на организм известно пока недостаточно. Необходимы дополнительные исследования, чтобы точно понять все возможные взаимодействия между специями и медикаментами.
Тем временем важно помнить: натуральные продукты — это не всегда безобидно. Даже любимая корица способна внести нежелательные коррективы в действие привычных лекарств.
Кори́ца или Кори́чник цейло́нский (лат. Cinnamomum verum) — вечнозелёное дерево, вид рода Коричник (Cinnamomum) семейства Лавровые (Lauraceae).
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