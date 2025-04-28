Таблетка против старости: как натуральная добавка замедляет биологический возраст

2:30 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Может ли одна таблетка замедлить старение? Учёные из TruDiagnostic считают, что да. Их исследование добавки Cel System показало: натуральные компоненты способны не только замедлять биологические часы, но и реально улучшать физическую форму и здоровье организма.

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Что за чудо-средство

Cel System — это смесь растительных экстрактов, витаминов и антиоксидантов, направленная на борьбу с признаками старения на клеточном уровне. В течение года 51 доброволец в возрасте 54-84 лет принимал эту добавку, параллельно гуляя по 10 минут в день и практикуя осознанность. Результаты удивили даже самих исследователей.

Что изменилось у участников

Биологический возраст снизился : изменения в ДНК показали замедление процессов старения.

Физическая форма улучшилась : возросла сила хвата, подвижность, снизились вес и окружность талии.

Иммунная система стала активнее : изменился состав иммунных клеток, что может означать улучшение защиты организма.

Здоровье органов: улучшились показатели функции печени, хотя воспалительные маркеры остались без изменений.

Как работает Cel System на уровне ДНК

Добавка влияет на метилирование ДНК — механизм, контролирующий активность генов. Особенно это касается генов, связанных со стрессом, мозговой активностью и взаимодействием клеток. Это может объяснять как замедление биологического старения, так и физические улучшения.

Минусы исследования

Важно помнить: эксперимент был пилотным и проходил без контрольной группы. То есть нельзя с уверенностью утверждать, что все улучшения связаны именно с Cel System — могли повлиять и прогулки, и практика осознанности, и естественные возрастные колебания.

Что дальше

Учёные настаивают: нужны рандомизированные исследования с большими группами участников, чтобы окончательно подтвердить результаты. Но уже сейчас видно: направление "натуральных нутрицевтиков против старения" стремительно набирает обороты.

Cel System стал ещё одним доказательством того, что старение можно замедлить — и что ключ к долголетию может крыться не только в генах, но и в наших ежедневных привычках и выборе питания.

Уточнения

Ста́рость — период жизни человека от утраты способности организма к продолжению рода до смерти.

