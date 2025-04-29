Вода, которая ворует красоту: невидимый враг кожи в каждой капле

1:41 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Обычная вода кажется чем-то естественным и незаметным. Но её качество влияет на состояние кожи куда сильнее, чем самые дорогие кремы и сыворотки.

Фото: Openverse by jcheng, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Проточная вода

Опасности водопроводной воды

Если умываться жёсткой водой с примесями хлора и металлов, можно столкнуться с неприятными последствиями:

минеральные отложения забивают поры,

нарушается естественный pH-баланс,

кожа становится сухой и чувствительной.

Даже эффективная косметика теряет силу, если база ухода — некачественная вода.

Простые решения для ежедневного ухода

Первое, что стоит сделать, — установить фильтр на кран или использовать бутилированную воду для умывания. Если такой вариант кажется неудобным, поможет термальный спрей: распыляйте его на лицо после очищения и перед кремом, чтобы восстановить гидролипидный барьер.

Другой лайфхак — ледяные кубики с отварами трав. Заварите ромашку, мяту или зелёный чай, заморозьте в формочках и протирайте лицо по утрам. Холод помогает сузить поры, а растительные экстракты успокаивают кожу.

Вода важна не только снаружи

Обезвоживание тормозит обмен веществ, что сразу отражается на внешности: кожа теряет эластичность, появляются шелушения и тусклый тон. Рассчитайте свою норму потребления воды — 30 мл на 1 кг веса. Чтобы пить воду было приятнее, добавляйте в неё ягоды, кусочки огурца или имбирь.

Даже небольшие изменения в уходе способны преобразить кожу всего за несколько дней.

Уточнения

Геотерма́льный исто́чник (от др.-греч. γαῖα, γῆ - земля и θερμός - "тёплый, горячий") — выход на поверхность подземных вод, нагретых выше +20 °C.

