Вода, которая ворует красоту: невидимый враг кожи в каждой капле

Обычная вода кажется чем-то естественным и незаметным. Но её качество влияет на состояние кожи куда сильнее, чем самые дорогие кремы и сыворотки.
Если умываться жёсткой водой с примесями хлора и металлов, можно столкнуться с неприятными последствиями:
минеральные отложения забивают поры,
нарушается естественный pH-баланс,
кожа становится сухой и чувствительной.
Даже эффективная косметика теряет силу, если база ухода — некачественная вода.
Первое, что стоит сделать, — установить фильтр на кран или использовать бутилированную воду для умывания. Если такой вариант кажется неудобным, поможет термальный спрей: распыляйте его на лицо после очищения и перед кремом, чтобы восстановить гидролипидный барьер.
Другой лайфхак — ледяные кубики с отварами трав. Заварите ромашку, мяту или зелёный чай, заморозьте в формочках и протирайте лицо по утрам. Холод помогает сузить поры, а растительные экстракты успокаивают кожу.
Обезвоживание тормозит обмен веществ, что сразу отражается на внешности: кожа теряет эластичность, появляются шелушения и тусклый тон. Рассчитайте свою норму потребления воды — 30 мл на 1 кг веса. Чтобы пить воду было приятнее, добавляйте в неё ягоды, кусочки огурца или имбирь.
Даже небольшие изменения в уходе способны преобразить кожу всего за несколько дней.
Геотерма́льный исто́чник (от др.-греч. γαῖα, γῆ - земля и θερμός - "тёплый, горячий") — выход на поверхность подземных вод, нагретых выше +20 °C.
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