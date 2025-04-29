Поездка подростка в Индию обернулась борьбой с опасной инфекцией

1:32 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Семья Удаловых — Кристина, Евгений и их сын Максим — уже несколько лет живёт в Южной Азии, развивая бизнес в сфере экстремального туризма. После Шри-Ланки и Мальдив они переехали в индийский Мумбай, где недавно столкнулись с серьёзной угрозой здоровью.

Фото: commons.wikimedia.org by Gnangarra, https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ Больничная палата

Как развивались события

В начале апреля в Индии начала быстро распространяться холера. К середине месяца Максим почувствовал недомогание: высокая температура, рвота и сыпь по всему телу заставили родителей немедленно отвезти его в больницу.

Первоначально врачи предполагали обычное пищевое отравление. Лишь после нескольких анализов диагноз подтвердился — у подростка выявили холеру. Его госпитализировали в специальное отделение, где изолируют всех пациентов с этим заболеванием.

Как проходит лечение

По словам Евгения Удалова, сыну назначили курс антибиотиков. Все люди, с которыми Максим контактировал, также прошли обследование, однако случаев заражения среди них пока не выявлено.

Сейчас состояние подростка улучшается: врачи прогнозируют, что через неделю его смогут выписать.

Холера на карте мира

Недавно случаи завоза холеры зафиксировали и в России: заболевших обнаружили в Москве и Воронеже. Это напоминает о необходимости сохранять осторожность, особенно в регионах с активной вспышкой инфекции, сообщает Сиб.фм.

Уточнения

Холе́ра (от др.-греч. χολή "жёлчь" и ῥέω "теку"), иногда азиатская холера - острая кишечная, антропонозная инфекция, вызываемая бактериями вида Vibrio cholerae.

