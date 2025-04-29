Рецепт, который прячут фитнес-гиды: волшебный напиток для ленивых чемпионов

2:17 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Весна в самом разгаре, а зимняя тяжесть всё ещё даёт о себе знать? Малоподвижный образ жизни и частые перекусы оставляют след не только на фигуре, но и на самочувствии. Однако восстановить ощущение лёгкости поможет простой напиток всего из двух ингредиентов.

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Почему сельдерей и лимон работают вместе

Сельдерей — отличный источник клетчатки, которая стимулирует работу кишечника и помогает выводить токсины. При этом он очень низкокалорийный — всего 17 ккал на 100 граммов — и содержит в два раза больше витамина C, чем цитрусовые. В его составе также есть витамины группы B, A и E.

Лимон дополняет действие сельдерея: он замедляет усвоение сахаров и снижает гликемический индекс продуктов, помогая контролировать аппетит и поддерживать уровень сахара в крови. Вместе эти ингредиенты эффективно улучшают пищеварение и способствуют очищению организма.

Как приготовить напиток из сельдерея и лимона

Понадобится:

5 лимонов

1 корень сельдерея

Приготовление:

Очистите сельдерей от кожуры, тщательно промойте и натрите на мелкой тёрке. Бланшируйте лимоны, аккуратно снимите цедру и добавьте её к тёртому сельдерею в кастрюлю. Перемешайте смесь, доведите до кипения, затем убавьте огонь и варите 20 минут. Снимите с плиты и дайте настояться в течение 7 часов. После охлаждения выжмите сок из лимонов и влейте его в настоянную массу. Процедите смесь через марлю для получения прозрачного напитка. Перелейте в чистую бутылку и храните в холодильнике.

Употребляйте напиток по одной чашке три раза в день перед приёмом пищи. Курс составляет около двух недель. Готовый напиток лучше использовать в течение двух дней.

Как усилить эффект

Для максимального результата стоит пить напиток регулярно, а также поддерживать водный баланс, питаться сбалансированно и проявлять физическую активность. Сельдерей и лимон станут отличным дополнением к здоровому образу жизни, помогая легко перейти в весенний режим.

Уточнения

Сельдере́й (лат. Apium) — род травянистых растений семейства Зонтичные (Apiaceae).





Лимо́н (лат. Cítrus límon) — растение; вид рода Цитрус (Citrus) подтрибы Цитрусовые (Citrinae) семейства Рутовые (Rutaceae).

